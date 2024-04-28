台灣東洋3日將與北榮、高醫附醫三方簽署越南合作MOU

東洋（4105）將於3日與承接衛福部「一國多中心政策」的台北榮民總醫院、及高雄醫學大學附設中和紀念醫院簽署三方合作備忘錄（MOU），將透過這兩家醫院在越南提供的醫療服務，透過公私協力提升台灣醫藥產業在新南向國家的服務規模與量能。

台灣東洋日前表示，公司早從2011年就已在越南先以辦事處布點，目前東洋的抗癌藥也在當地取得12張藥證。東洋現任總經理侯靜蘭2022年上任後，更是在去年啟動「東協醫藥合作計畫」，並以越南為重點市場展開積極的布局。

根據產業統計市場資訊，越南藥品市場2022年來到73億美元，從2016年到2022年有17%的年均複合成長率，成長率位居亞洲第一，預計2022年至2026年也有9%的年均複合成長，加上越南當地人口高達1億，顯示藥品需求的潛力。

台灣東洋表示，東洋目前在越南的12張藥證中，包括大腸直腸癌、頭頸癌、血液腫瘤等領域都有藥品服務越南醫院，由於看好越南的癌症藥品市場潛力約為2,200萬美元（約新台幣7.17億元），東洋預計2024年將再取得三張癌藥藥證，估計可拓增450萬美元市場。

除了癌症藥物市場之外，東洋也計畫將自製的抗感染藥物，在2027年以前打進越南市場，除搶攻越南抗感染3,200萬美元市場，將寫下台灣東洋抗感染藥品首度前進越南的里程碑。

因此，台灣東洋透過自身在當地市場累積13年的高熟悉度、與當地醫院的密切合作，再加上與國內具國際水準的醫學中心結盟，以MOU為基礎延伸資源與合作，建立更鞏固、互利互惠的長期夥伴關係。

東洋表示，隨著公司在越南已從品牌信任度的建立，延伸到配合台灣政府醫療新南向，與越南當地醫院合作提供醫療人才的培訓資源，這種長期夥伴的關係，也跟國外藥廠行銷據點的思維有所區別。

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