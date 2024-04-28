啟弘生技病毒載體 獲選為日本呼吸道疫苗共同開發平台

啟弘生技（6939）28日宣布，由日本BioComo公司與三重大學合作開發呼吸道融合病毒（RSV）疫苗，已選用啟弘生技的病毒載體做為疫苗開發的重要平台，目標三年內可協助這支疫苗進入臨床二期階段。啟弘今年來自病毒載體的業績也有機會較去年成長六成以上。

啟弘生技是國內唯一專業病毒載體CDMO公司，擁有腺相關病毒（AAV）、慢病毒（Lentivirus）、腺病毒（Adenovirus）、反轉錄病毒（Retrovirus）等多項病毒載體量產技術，可協助基因治療、細胞治療、核酸藥物及疫苗發展。啟弘生技去年營收2.3億元，病毒載體的業績貢獻佔5,000萬元。法人估計，今年公司營收仍將維持在2億元以上，來自病毒載體業績貢獻可成長至8,000萬至1億元目標。

啟弘生技表示，近年來，全球面臨著各種新興感染症的挑戰，為了有效應對這些威脅，在日本政府醫療政策設立的Japan Agency for Medical Research and Development（AMED）支持下，BioComo公司與三重大學攜手合作研發新型病毒載體技術，以應用於新興感染症疫苗平台，啟弘已獲選為研發製造夥伴，將共同推動呼吸道融合病毒（RSV）疫苗的臨床發展，啟弘生技表示，這項疫苗的研發目標明年啟動一期臨床，三年內進入二期臨床階段。

此疫苗研發由日本三重大學野阪哲哉教授與BioComo公司執行長福村正之共同主持，旨在開發新一代病毒載體（BC-PIV）疫苗製備平台。BC-PIV為一種非傳播型病毒載體，具有高度安全性，可有效地攜帶多個蛋白質抗原進入細胞，並廣泛應用於開發感染症疫苗和抗腫瘤免疫產品，為日本政府高度重視的次世代疫苗生產平台技術。

啟弘生技獲選為本合作項目的製造夥伴，將提供先進的病毒載體製造技術，針對BC-PIV在台灣進行製程開發、GMP製造，及品質檢驗分析，以加速新一代病毒載體疫苗的研發和應用。啟弘生技除了提供臨床等級之病毒載體製造，也將為客戶提供疫苗安全性檢測服務，以一站式的服務替客戶爭取時效及便利，讓客戶更能專注於疫苗本身的研究，於最短的時內，推動呼吸道融合病毒疫苗進入人體臨床實驗。

透過本次呼吸道融合病毒疫苗的開發，及啟弘生技今年3月設置於日本千葉縣柏之葉製程實驗室已正式啟用，啟弘生技也將有計劃地推動與日本產官學研的合作，成為日本病毒戴體製造的最佳夥伴，並期待能在台日細胞與基因治療的合作上持續貢獻。

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