賴清德視察中鋼：碳中和轉型為關鍵焦點

副總統賴清德4月26日在經濟部部長王美花及高雄市市長陳其邁陪同前往中鋼（2002）視察，由中鋼董事長翁朝棟、總經理王錫欽、執行副總黃建智及中鋼企業工會理事長陳春生等共同接待。中鋼除了安排賴副總統、王美花部長及陳其邁市長至研發成果展示廳參觀外，也由王錫欽簡報說明中鋼面對碳中和艱鉅挑戰，將結盟策略夥伴推動跨公司、跨產業、跨國際合作，創造新商機。

翁朝棟首先代表公司感謝賴副總統百忙之中親臨中鋼視察指導，了解中鋼營運及鋼鐵產業發展，以及未來如何面對碳中和。他也感謝王美花部長對於實現碳中和所付出的心力，前年更親自南下來參加鋼化聯產先導工場啟用，在經濟部的指導下，中鋼結合石化產業，將中鋼高爐氣、轉爐氣中的CO、CO2捕捉純化轉化成低碳化學品，並完成技術驗證，未來將帶動新材料循環經濟園區的發展。他也感謝陳其邁市長對中鋼的支持，責成中鋼協助下游客戶建立碳盤查能力，中鋼也參與高雄市政府倡導的高雄淨零大聯盟，派專家投入碳盤查及管理的教育訓練課程。

王錫欽簡報說明，中鋼積極推動「高值化精緻鋼廠」及「發展綠能產業」兩大主軸，以及「數位轉型、低碳轉型、供應鏈轉型」等三大轉型工作，不再追

求量大，而致力精進冶煉技術及智慧製造，提升鋼材品質與價值。同時，持續發展低碳技術，深化 AI於各生產製程環節應用，朝2050碳中和各階段減碳目標務實推進，這也是王美花部長過去迄今已召開33次的淨零碳排會報所設定的目標。

賴清德聽取簡報後表示，中鋼是業界的領頭羊，帶動許多下游產業，讓鋼鐵業產值超過1兆元，廠商逾七千家，從業人員超過10萬人，可以看出中鋼對台灣產業的重要性，不僅奠定台灣工業及經濟發展基礎，更讓世界看見台灣工業的堅韌實力。非常感謝中鋼的努力及對於台灣經濟發展的貢獻，且公司營運績效良好，也持續改善勞動條件及為員工加薪。賴清德亦指出，中鋼以穩健、優異經營績效著稱，對於今年4月榮獲世界鋼鐵協會2024「永續發展優勝企業」獎項，成為國際認證的先進永續鋼廠，亦給予高度肯定。

賴清德表示，到中鋼另一個重點就是關心中鋼如何面臨淨零轉型。在聽取簡報過程中，賴清德數度提出看法，並就氫能產製與運輸、綠電、碳封存及碳費徵收等議題，與在場的王美花及陳其邁廣泛交換意見。賴清德強調，我們必須善盡地球村的責任，如果不減碳，台灣產品恐難在國際市場上持續行銷，在520上任後，也會與大家共同研商，讓中鋼的碳排符合國際要求，相關產業也更加精進。賴清德也表示，碳費的課徵方面確實要有配套措施，一方面讓中鋼可以承受得住，讓企業得以永續發展，另一方面則期勉公司的生產製造方面，更要不斷的精簡、改進流程，這一定要雙管齊下才有辦法。

王美花致詞時表示，中鋼一直以來致力節能減碳，以中鋼現有的碳排強度水準，來進行歐盟ETS碳定價規則試算，中鋼於2013年至2023年可獲免費核配額度有1,157萬噸餘額，等於中鋼如果設廠位置在歐洲，是不需要被課徵碳稅。如以目前環境部課徵碳費方式，經試算中鋼所需要繳交的碳費，將使公司面臨更嚴峻的的環境與生存壓力。所以，經濟部會再將產業所遭遇的問題及困難向環境部反映並持續溝通，讓碳費的課徵能更細緻規劃，不然會讓傳統產業如鋼鐵、水泥、石化等，帶來相當大的影響。此外，台灣因為有產業聚落，像小港的臨海工業區有鋼鐵廠和眾多石化廠，所以，鋼廠排的二氧化碳可當作石化產業的原料，雖然目前示範量體不高，看起來是可以成功，包括長春石化等國內石化業者，啟用時也有來參加鋼化聯產先導工場落成典禮，相當樂見中鋼將廠內的二氧化碳純化轉為化學品原料。

陳其邁致詞時表示，政府資源分配應考慮效益，以大帶小的方式值得借鏡。鋼鐵產業多數是中小企業，大公司有資源進行自主減碳，並扶植中小企業減碳，可以產生相當大的減碳效益。至於未來碳費徵收，從法規面看要參考國外通用規範，且收取的碳費應該用來扶植產業轉型，建議中鋼除了持續務實做好自身減碳工作，也能將格局放大，例如參與國際碳權計畫，或結合有豐富綠氫來源的國家進行國際合作。

賴清德一行在研發成果展示廳也聽取王錫欽導覽介紹中鋼研發的精緻鋼品，其中包括電動車馬達鐵芯用的超能效電磁鋼、兼具高強度及高延展性的汽車用鋼、能抵抗海水腐蝕的風電鋼板、應用於國防科技的高強度低合金鋼板以及高再生材料比例的AI伺服器機殼鍍鋅鋼等，賴清德對於中鋼秉持「產業升級，材料先行」的理念表示高度認可。

視察活動結束前，賴清德再次肯定及嘉許中鋼生產供應優質鋼材、協助鋼鐵產業減碳、發展綠能與循環經濟，並不忘提醒中鋼持續提升我國鋼鐵產業價值，強化低碳競爭力的同時，也要為中鋼同仁打造溫暖幸福的職場。 中鋼董事長翁朝棟(左三)率主管與中鋼企業工會理事長陳春生(右二)於研發成果展示廳與賴清德副總統(中)、經濟部部長王美花(左四)及高雄市長陳其邁(右四)、高雄國際鋼鐵經營協會榮譽理事長王隆興(右三)合影。(中鋼/提供) 中鋼董事長翁朝棟(右三)、總經理王錫欽(右一)、陪同賴清德副總統(右二)、經濟部長王美花(右四)及高雄市長陳其邁(右五)參觀研發成果展示廳。(中鋼/提供)

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