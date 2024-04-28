遠東巨城生日同慶母親節 超級369回饋媲美周年慶

Big City遠東巨城購物中心歡慶生日也要寵愛媽咪，最受消費者期待全台獨家的「超級369」當場，購物刷卡刷出最高9%回饋，還有高消費滿額禮、滿千抽、VIP獨享促銷活動，搭配鞋包配件6折、流行服飾下殺5折、美妝保養限量組合最低1.8折起，3C家電、輕奢珠寶、名錶配件特價再送精選好禮，優惠最多誠意十足。

遠東巨城購物中心營運長游欣宜表示，迎接一年一度的生日慶、母親節，巨城攜手品牌推出豐富優惠商品、用心規劃多重加碼促銷活動，超高回饋直逼週年慶等級，絕對滿足全家人一站購足的需求。

即日起至5月14日，巨城與17家指定銀行合作推出「超級369刷卡回饋」，加入巨城APP會員於活動期間單卡刷卡累計消費滿8,000以上回饋3%、滿80,000回饋6%、滿180,000以上回饋9%電子抵用券同步銀行滿額禮，巨城VIP還可獨享滿100,000再送3,000。

全館當日累計滿3,000元即可獲得Big City環保購物袋、還有機會抽中「福泰翡翠灣渡假飯店-海景家庭客房雙人住宿券」，當日累計滿25,000萬元即可兌換巨城獨家吉祥物「阿MALL & MALL妹摺疊購物車」，持HAPPY GO卡指定消費滿額還可兌換來店禮，使用HAPPY GO Pay點數最高8倍送。

巨城招商力持續發威，桃竹苗獨家話題新櫃母親節前陸續登場，1F時尚運動版圖再添生力軍，來自韓國戶外潮流休閒品牌「National Geographic Apparel」國家地理服飾，全球首間占地最大的「登陸太空」概念店，男女童裝及配件等商品齊全，即日起開幕同慶母親節消費滿額即贈限定T-shirt、露營保冷袋。風靡歐美的戶外多功能專業跑鞋品牌「HOKA」，開幕至今好評熱賣不斷，推出消費折抵及滿額贈好禮。

巨城做為新竹人的「造咖」，4樓美食街迎來有台北第一蝦仁飯美譽的「忠青商行」，慶開幕首三天來店消費套餐加入LINE好友，可享極品好蝦炊飯套餐買一送一；7樓更不能錯過首度跨出雙北傳承三十年獨家秘製的超人氣川菜「姥姥酸菜魚」，5月2日歡慶開幕當日用餐享88折、5月3日起再加碼滿千贈招牌美饌兌換券。

此外，Big City線上購物特選夯品歡喜上架，從服飾配件飾品、香氛美容保養、家電生活寵物到生鮮熟食甜點，千件商品拿起手機隨逛隨購，即日起享單筆消費600免運費，不限金額還可抽Kinyo雙電壓多功能旅行鍋；線上線下完美串聯優惠最多最好買。

每週末一系列熱鬧活動，有街頭魔術表演、吉祥物阿Mall兄妹互動挑戰，5月4日「台灣國際烏克麗麗嘉年華」超過千位來自各國的高手齊聚巨城展現高超琴藝，5月11日第十一屆「媽咪馨光大道歌唱比賽」號召愛唱歌的媽媽相揪家人站上舞台高歌留下美好回憶。 韓國「National Geographic Apparel」國家地理服飾，全球首間占地最大「登陸太空」概念店，巨城開幕同慶母親節滿額即贈品牌限定好禮。圖/業者提供 跨出雙北首家「姥姥酸菜魚」就在巨城7F，母親節推出寵愛媽咪4人套餐，特價1,688元。圖/業者提供 巨城歡慶生日暨母親節，推出高消費滿額贈「阿Mall&Mall妹摺疊購物車」。

圖/業者提供

商品推薦