隱形冠軍／Autopass多路進擊 輾壓對手
Autopass的營運模式主要透過車牌辨識做無設備、無人化管理，對於車主而言，只要在平台App上綁定車牌，就能輕鬆繳費，還可以享有各種回饋優惠，車牌辨識準確率高達99%，停車便利性不言可喻。
以Autopass合作夥伴Times為例，已有許多停車場是無柵欄、無繳費機的營運方式，透過App平台，合作夥伴節省人力、減少設備投資，形成兩利局面。Autopass為了自身業務推展與合作夥伴的實際收益，更要積極說服合作方持續提升停管的設備和環境。
對Autopass來說，商機不只來自便利性，信用卡以及各種認同卡的大量累積點數，提供消費者更有感的回饋，則是金融機構積極與Autopass談合作的重要關鍵。例如和泰車的和泰point原本只能在保養廠維修，現在已擴及和泰商城，再串接到加油站、停車時數等，讓顧客更有感，是和泰車著力的重點，這也是Autopass的利基點。
Autopass的營運方式因為相當多元化，幾乎沒有完全相同的競爭者，有些業者自己是設備經營商同時經營停車場，有些業主則聚焦停車場與高速公路收費。Autopass主要還是在平台的服務與營運，為提升Autopass的品牌知名度，今年起，Autopass已在部分實體停車場增加品牌識別廣告，除了拉高品牌知名度，也為未來上市預作暖身。
因為平台的運作優勢，目前Autopass已與百貨公司、大賣場洽談合作計畫，未來若在百貨公司購物，可以連動到會員資訊交流，計畫購物的免費時數，並計算應付費率，直接在綁定的信用卡中扣款，到百貨公司購物停車，可以不用過卡即可開車離開，對於百貨公司與消費者雙方都將更便利。
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