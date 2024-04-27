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網銀國際推「責任遊戲」防成癮：對高風險玩家建防火牆

聯合報／ 記者鍾張涵／即時報導
知名泛娛樂集團網銀國際昨宣布，接軌國外先進的「責任遊戲」概念，結合產學研多方探討遊戲成癮玩家的消費行為模式。圖／網銀國際影視提供
知名泛娛樂集團網銀國際昨宣布，接軌國外先進的「責任遊戲」概念，結合產學研多方探討遊戲成癮玩家的消費行為模式。圖／網銀國際影視提供

知名泛娛樂集團網銀國際昨宣布，接軌國外先進的「責任遊戲」概念，結合產學研多方探討遊戲成癮玩家的消費行為模式，串連各方研究計畫勾勒出高風險玩家面貌，預防消費者遊戲成癮。

網銀國際指出，網銀國際是目前國內唯一關注與推動責任遊戲的業者，據國家衛生研究院群體科學建康研究所研究團隊調查，台灣青少年遊戲成癮的「網路遊戲成癮」比率為3.1%，相對於西方國家為1%，台灣為其3倍，網路遊戲成癮比例相對高。

雖然降低玩家遊戲時間恐致遊戲公司獲利減少，但網銀國際表示，基於ESG社會責任，更重視玩家健康，因此耗資千萬推廣「責任遊戲」新理念。

網銀國際已透過創夢市集聯接中央研究院、台灣大學、政治大學、中央大學等學術單位，偕同資訊新創開發團隊進行產學研究，針對遊戲成癮、遊戲產業利害關係人、玩家消費行為等議題深度分析。

網銀國際表示，「責任遊戲」的推動規劃主要分成社會、制度、經營、行為等多個面向，期以最完整研究找出遊戲成癮的高風險玩家，應用大數據分析玩家的背景資料，從消費行為形塑出遊戲玩家的生活行為和消費行為分析，以利未來設計遊戲做出區隔，並對高風險玩家建立防火牆機制。

據悉，網銀近年持續開展泛娛樂圈事業，包括製作電影《周處除三害》、由日本頂流巨星龜梨和主演的《怪物樵夫》、接手西門町「絕色影城」。

2023年則推動ESG，已完成「網銀小樹灌溉計畫」，種植上萬棵樹，著手永續環保議題。如今再推責任遊戲，期以健康的遊戲環境、更具國際視野的高度來發展泛娛樂生活圈，全面杜絕詐騙洗錢、遊戲成癮，與玩家一同健康發展，創造健康正向的娛樂模式。

消費 網路遊戲 網銀

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