網銀國際推「責任遊戲」防成癮：對高風險玩家建防火牆
知名泛娛樂集團網銀國際昨宣布，接軌國外先進的「責任遊戲」概念，結合產學研多方探討遊戲成癮玩家的消費行為模式，串連各方研究計畫勾勒出高風險玩家面貌，預防消費者遊戲成癮。
網銀國際指出，網銀國際是目前國內唯一關注與推動責任遊戲的業者，據國家衛生研究院群體科學建康研究所研究團隊調查，台灣青少年遊戲成癮的「網路遊戲成癮」比率為3.1%，相對於西方國家為1%，台灣為其3倍，網路遊戲成癮比例相對高。
雖然降低玩家遊戲時間恐致遊戲公司獲利減少，但網銀國際表示，基於ESG社會責任，更重視玩家健康，因此耗資千萬推廣「責任遊戲」新理念。
網銀國際已透過創夢市集聯接中央研究院、台灣大學、政治大學、中央大學等學術單位，偕同資訊新創開發團隊進行產學研究，針對遊戲成癮、遊戲產業利害關係人、玩家消費行為等議題深度分析。
網銀國際表示，「責任遊戲」的推動規劃主要分成社會、制度、經營、行為等多個面向，期以最完整研究找出遊戲成癮的高風險玩家，應用大數據分析玩家的背景資料，從消費行為形塑出遊戲玩家的生活行為和消費行為分析，以利未來設計遊戲做出區隔，並對高風險玩家建立防火牆機制。
據悉，網銀近年持續開展泛娛樂圈事業，包括製作電影《周處除三害》、由日本頂流巨星龜梨和主演的《怪物樵夫》、接手西門町「絕色影城」。
2023年則推動ESG，已完成「網銀小樹灌溉計畫」，種植上萬棵樹，著手永續環保議題。如今再推責任遊戲，期以健康的遊戲環境、更具國際視野的高度來發展泛娛樂生活圈，全面杜絕詐騙洗錢、遊戲成癮，與玩家一同健康發展，創造健康正向的娛樂模式。
▪ 台中5坪套房飆破萬！她崩潰「3年漲好多」引共鳴 房仲同感：租屋市場很變態
▪ 地震不斷連房價也被震垮？網曝「新建案1優勢」還能再漲
▪ 他怨代銷「以貌取人」隨便介紹 內行人曝原因：你當逛10元商店
▪ 買房要面大馬路？他難理解妻觀念 一票人反力挺：聽老婆的
▪ 婚前答應房子登記她名下 妻怨老公婚後變共同持有：想離婚
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言