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紅海危機讓地中海港口陷塞港窘境 全球運價恐受影響

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導

紅海危機爆發之後，全球貨櫃輪紛紛選擇改道好望角，地中海西部的港口迎客，正面臨著碼頭作業擁堵造成的塞港危機，這個問題未來勢必影響船舶周轉率及全球運價。據了解，巴塞隆納港2月分的貨櫃吞吐量年增率達17%。

國內的物流業者還指出，全球海運市場正面臨著塞港的問題，隨著市場貨量回升，不只是缺船、缺櫃的問題浮現，紅海危機爆發後，由於船公司紛紛選擇改道好望角，船舶在地中海西部的港口有各項加油、貨櫃裝卸等作業需求，隨著需求突然急速增加，正面臨著碼頭擁堵的危機。

根據外電報導， 地中海西部多個港口已經出現超負荷運轉，包括西班牙最大的海港巴塞隆納港是西班牙主要港口，也是地中海沿岸十大集裝箱港口之一，都開始面臨大量船舶申請靠港停泊作業的需求量激增，許多港口也必須要處理堆場爆滿和船舶進港調度等問題。

另外，西班牙阿爾赫西拉斯港口位置靠近直布羅陀海峽，一直是世界上最繁忙的轉運樞紐之一，這個港口已經是西班牙自動化程度最高的碼頭，最近這個先進港口也出現碼頭作業飽和壓力。

地中海 巴塞隆納 碼頭 西班牙

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