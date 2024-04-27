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中國工紙價格調漲…造紙股受惠程度 法人評價中性

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導
中國市場的紙漿期貨價格自3月初開始反彈上漲，自3月初以來上漲約逾4%。本報系資料庫
中國市場的紙漿期貨價格自3月初開始反彈上漲，自3月初以來上漲約逾4%。本報系資料庫

中國市場的紙漿期貨價格自3月初開始反彈上漲，自3月初以來上漲約逾4%；法人機構表示，中國同業開始調漲工業用紙價格，主要反應對接下來電商銷售旺季的需求增溫期待，屬於季節性因素回升，但台股相關個股目前評價並未偏低，因此，維持造紙股評等為中立。

法人機構表示，在農曆年後紙漿價格先跌後漲，進入3月後工紙需求已開始有落底回升的態勢出現，從原料價格來看，中國市場的紙漿期貨價格自3月初開始反彈上漲，目前報價已回升至每公噸人民幣6,100~6,200元左右，自3月初以來上漲約4.7%，紙漿價格的上漲有利於工紙族群，但可能不利於民生用紙個股。

近期中國同業已開始調漲工業用紙價格，主要反應對接下來電商銷售旺季的需求增溫期待，屬於季節性因素回升，中國工紙需求回升時間能否拉長仍待觀察。

分析師表示，紙漿價格上漲有助上游及有生產工業用紙的業者短期獲利上升，但相關個股目前評價並未偏低，因此維持相關個股中立評價。

個股 工紙 期貨

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