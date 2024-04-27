特斯拉降價 最高降幅6.5萬元

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導

Tesla在美國、大陸及歐洲等地區針對部分車系進行降價策略後，昨（26）日台灣官網也宣布部分車款跟進調降售價，Model Y 後輪驅動降幅達到6.5萬元最高。

另兩款Model Y Long Range車型與Performance車型則比之前的售價約降2萬元。

汽車專家分析，電動車未來的競爭會愈來愈激烈，隨著各大車廠的電動車出爐後，消費者選擇變多，會開始將目光轉移到高CP值的電動車產品；國產話題電動車納智捷LUXGEN n7 ，推出後排隊訂單居高不下，今年開始交車銷售，使用者口碑相當好，交車持續發威，繼3月累積交車破500台之後，推估4月將持續拉升，有望拿下4月台灣電動車銷售寶座。

去年底許多消費者期待的Model Y 後輪驅動強勢登台，當時公布的售價為179.9萬元，已經比市場預期便宜，昨日官網顯示售價為173.49萬元，降幅達到6.5萬元；另兩款知名的Model Y Long Range車型與Performance車型則比之前的售價約降2萬元，售價來到210.79萬元與236.79萬元。

根據外電報導，電動車大廠特斯拉受到中國大陸的電動車低價競爭，銷量銳減，日前已針對Model Y、Model X和Model S全面降價2,000美元，全力衝銷售量，快速去化庫存；而且海外市場包括大陸、歐洲等針對不同車款也推出降價策略。

國內的汽車專家進一步指出，特斯拉在全球的銷量下滑，今年第1季營收、利潤率及獲利都不如市場預期，全球特斯拉庫存Q1大增近一倍，甚至警告今年全年成長展望放緩；為了去化庫存，Tesla在美國已經宣布降價，國內的車市當然要跟進。

Model Y 特斯拉 電動車

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