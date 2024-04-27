台塑改選名單出爐 郭文筆有望接董座

經濟日報／ 記者魏鑫陽／台北報導

台塑（1301）、台化（1326）、台塑化（6505）今年都將進行董事改選，相關提名董事名單相繼公告。台塑董事名單昨（26）日出爐，因台塑、台塑化擬啟動專業經理人新交棒計畫，繼陳寳郎退出台塑化董事提名名單後，台塑董事長林健男也退出提名董事名單。而台塑董事名單中新增現任總經理郭文筆，也是外界認為下屆董事長呼聲最高的人選。

本次台塑共提名12名董事、四名獨立董事。董事提名名單中，王家代表四席為王文淵、王瑞華、王文潮及王雪紅，專業經理人代表四席為何敏廷、吳國雄、林善志、郭文筆；獨立董事四席為魏啟林、吳清基、施顏祥、葉清澤。其中，郭文筆與葉清澤都是新的提名人選。郭文筆為台塑現任總經理，葉清澤則為聯發紡織董事長、台灣區人造纖維製造工業同業公會理事。

台塑董事長林健男、台塑化董事長陳寳郎因表達階段性任務完成，擬啟動專業經理人新交棒計畫，之後將擔任最高顧問，持續輔助台塑集團推展專業治理，傳承意味濃厚。據悉，台塑化以現任總經理曹明升任董事長，執行副總林克彥升任總經理為規劃交棒方案；台塑則規劃現任總經理郭文筆升任董事長兼任總經理。

今年台塑三寶都要進行董事改選，配合現行法令規定，獨立董事席次需達三分之一。綜觀此次台塑三寶董事名單，可發現，台塑三寶的董事會席次，均從現在的15席縮減至12席，其中，王家代表四席、專業經理人代表四席，以及獨立董事四席。

台塑、台化、台塑化的董事提名名單公告後，台塑化將於5月3日召開董事會，進行董事資格審查後正式提出，其次5月7日台化董事會，5月8日台塑董事會。

台化 台塑化 台塑集團

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