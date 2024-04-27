工業電腦大廠研華 傳啟動海外併購

經濟日報／ 記者林薏茹／台北報導
研華董事長劉克振。 聯合報系資料庫
研華董事長劉克振。 聯合報系資料庫

工業電腦大廠研華（2395）昨（26）日董事會通過第1季財報，並決議海外投資案。因重訊召開時間為昨日深夜，市場推測投資對象是歐洲掛牌企業。

研華董事長劉克振先前在法說會表示，今年投資方向朝併購取得過半股權、企業創投與內部新事業育成三方面發展，特別以積極併購，增加公司長期附加價值。

研華昨日公告第1季財報，稅後純益19.93億元，季減13%，年減32.65%，每股純益2.32元，探近11季低點。研華認為，整體接單金額尚未回歸常態，預期第2季營收成長動能偏緩。

研華第1季合併營收138.79億元，季減8.3%，年減20%，以美元表達，第1季營收達4.43億美元，年減22%，毛利率40%，季減1個百分點，年增0.3個百分點，營益率13.8%，季減4個百分點，年減6.3個百分點。

以區域別來看，台灣市場表現最突出，年增9%，中國大陸市場因軌道交通及半導體設備相關需求回穩，僅個位數衰退，而北美、歐洲、北亞及新興市場則受企業支出縮減影響，需求疲弱，營收年減幅達雙位數。各事業群則均較去年同期衰退雙位數百分比。

研華財務長暨綜合經營管理總經理陳清熙表示，2024年景氣緩步由谷底回溫，各市場客戶訂單偏保守，首季營收符合先前淡季預估。

營收 研華

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