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台塑董事名單出爐 董座林健男交棒郭文筆呼聲高

經濟日報／ 記者魏鑫陽／台北即時報導

台塑（1301）、台化台塑化今年都將進行董事改選，繼台塑化、台化之後，台塑本屆董事提名名單26日傍晚出爐。因台塑、台塑化擬啟動專業經理人新交棒計畫，繼陳寶郎退出台塑化董事提名名單後，台塑董事長林健男也退出提名董事名單。而台塑董事名單中新增台塑現任總經理郭文筆，也是外界認為接下董事長重擔呼聲最高的人選。

本次台塑共提名12名董事、4名獨立董事。董事提名名單中，王家代表4席為王文淵、王瑞華、王文潮及王雪紅，專業經理人代表4席為何敏廷、吳國雄、林善志、郭文筆；獨立董事4席為魏啟林、吳清基、施顏祥、葉清澤。

其中，郭文筆與葉清澤都是新的提名人選。郭文筆為台塑現任總經理，葉清澤則為聯發紡織董事長、台灣區人造纖維製造工業同業公會理事。

台化 台塑化

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