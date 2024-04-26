會計師出具財報無保留意見 冠軍挺過下市危機
磁磚大廠冠軍今天公告，針對2023年第4季財報，會計師出具無保留意見，讓冠軍挺過下市危機。
會計師曾於今年3月28日對冠軍建材及其子公司2023年度重編前合併財報，出具保留意見之查核報告，保留事項因會計師未能接觸採用權益法的轉投資公司海鷗冠軍財務資訊。
今年4月24日海鷗冠軍提供2023年財務資訊，並經會計師執行分析性程序及訪談海鷗冠軍公司主要管理階層，以取得足夠及適切查核證據，因此針對2023年第4季財報，會計師出具無保留意見。
此外，冠軍跨足SPC建材事業的「安心居頂級地板」全新旗艦店，今天在台中南屯開幕。冠軍董事長林榮德表示，除了搶攻中彰投地區商機外，將助力冠軍拓展建築工程、門市零售等業務，為集團業務拓展注入新動力。
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