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搶美國1.2兆美元基建大餅 大同變壓器產能擴增25%

中央社／ 台北26日電

看好美國1.2兆美元基礎建設大餅，大同日前取得北美變壓器UL實驗室認證，並接獲美國變壓器訂單。大同今天表示，變壓器產能將擴增20%至25%。

大同指出，包括台電在內的台灣變壓器訂單，已使產能不敷使用；為因應美國訂單需求，透過兩班制生產，優化產線流動率、增加新設備，以有效提高產能。

由於市場看好美國基建市場龐大需求，大同正評估在變壓器擴產25%之後，是否還有新的方式再進一步擴充產能，不排除利用閒置廠房移入新機器設備生產。

另外，大同已逾20年未配發股利，若處分芙蓉大樓利益能順利在上半年入帳，可望在下半年發放股利。

大同 美國

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