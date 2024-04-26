華固加碼獵地！砸10.61億買台中14期千坪土地 估總銷40億元

華固（2548）繼上周買下北士科軟橋段土地後，再度出手獵地！華固26日公告，以10.61億元，向自然人18人、尚慶土地開發購入台中市北屯區敦和段土地，土地面積約約1,361.78坪，換算每坪約77.91萬元。華固指出，該塊地預計將投入30億元，興建地上20-24層、地下2-3層住宅大樓，總銷約40億元，預計2025年第3季開工，2028年完工。

華固表示，該案座落台中14期重劃區敦和段，14期總開發面積404公頃，為台中近20年最大重劃區，近半面積規劃為低密度住宅區，具有低容積、低建蔽、高綠覆的特點，加上緊鄰水湳經貿園區、11期商圈及中科，又有74快速道路環線、台中洲際棒球場、漢神洲際購物中心等大型建設，生活機能相當豐富。

華固指出，台中北屯區敦和段內知名新案包括「The精銳」、「順天King's Road」，近期成交單價已坐6望7，看好區域未來發展，因此出手購地。

該塊基地地理位址優越，且三面臨路，為崇德十路二段、后庄路、敦和路，且近台中市四張犁國中及國小，對面又是當地知名夏卡爾幼兒園，步行至台中馬禮遜美國學校僅800公尺，約10分鐘路程，距離台中洲際棒球場及台中巨蛋皆約距離1.5KM，距離台中水湳中央公園2.5公里，車程僅需8分鐘。

此外，華固先前就相當看好14期重劃區的開發潛力，去年就以總價10.44億元，購入台中14期美和段1450.25坪角地，以及總價13.22億元，購入單元8區域1349.35坪建地。

華固指出，近年雙北土地難尋，因此轉向台中獵地，而華固在台中水湳經貿園區約3,000坪的案子，總銷逾百億元，預計下半年將公開推案。

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