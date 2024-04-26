喜歡跑車族群有福！和泰車舉辦TOYOTA GAZOO Racing金卡納體驗活動
喜歡跑車族群有福！和泰集團（2207）代理的TOYOTA日前首度於總統府前凱達格蘭大道舉辦「2024 TOYOTA GAZOO Racing 金卡納體驗活動」大受車迷好評，TOYOTA將規劃更多元的品牌活動，期望帶給全台 GR 車主與 GR 粉絲更多的驚喜。
和泰集團表示，金卡納是屬於較容易入門的賽車比賽，人人都能參賽體驗。金卡納比賽場地以交通錐布置而成，車手於比賽當天才會得知行駛路線，因此非常考驗車手的駕駛技術與記憶能力，比賽更是對油門煞車收放、輪胎磨耗、過彎技巧及控車穩定度的一大挑戰。
為了讓廣大車迷體驗獨一無二的駕馭樂趣，TOYOTA 總代理和泰汽車於4月20日、4月21日首度於總統府前凱達格蘭大道舉辦「2024 TOYOTA GAZOO Racing 金卡納體驗活動」。
本次TOYOTA GAZOO Racing 金卡納體驗活動與中華賽車會合作，現場共有兩個活動，其一為疫情後首次於台灣舉辦的「TIGP 台北國際金卡納大獎賽」，TOYOTA贊助ALTIS GR SPORT作為此國際賽事指定用車。現場來自16國的49位賽車好手齊聚一堂相互較勁，熱血氛圍瀰漫凱道，更有6位台灣國手出賽為國爭光，精采表現有目共睹。
其二為TOYOTA主辦的「2024 TOYOTA GAZOO Racing 金卡納體驗活動」。活動兩天炎熱的天氣也比不上參賽車手想贏得比賽的炙熱決心，兩天超過60多名 GR SUPRA、GR YARIS、GR86 及各式車款車主，駕駛自己的愛車前來參戰。
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