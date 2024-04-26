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喜歡跑車族群有福！和泰車舉辦TOYOTA GAZOO Racing金卡納體驗活動

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
和泰汽車於總統府前凱達格蘭大道首度舉辦「2024 TOYOTA GAZOO Racing 金卡納體驗活動」。業者提供
和泰汽車於總統府前凱達格蘭大道首度舉辦「2024 TOYOTA GAZOO Racing 金卡納體驗活動」。業者提供

喜歡跑車族群有福！和泰集團（2207）代理的TOYOTA日前首度於總統府前凱達格蘭大道舉辦「2024 TOYOTA GAZOO Racing 金卡納體驗活動」大受車迷好評，TOYOTA將規劃更多元的品牌活動，期望帶給全台 GR 車主與 GR 粉絲更多的驚喜。

和泰集團表示，金卡納是屬於較容易入門的賽車比賽，人人都能參賽體驗。金卡納比賽場地以交通錐布置而成，車手於比賽當天才會得知行駛路線，因此非常考驗車手的駕駛技術與記憶能力，比賽更是對油門煞車收放、輪胎磨耗、過彎技巧及控車穩定度的一大挑戰。

為了讓廣大車迷體驗獨一無二的駕馭樂趣，TOYOTA 總代理和泰汽車於4月20日、4月21日首度於總統府前凱達格蘭大道舉辦「2024 TOYOTA GAZOO Racing 金卡納體驗活動」。

本次TOYOTA GAZOO Racing 金卡納體驗活動與中華賽車會合作，現場共有兩個活動，其一為疫情後首次於台灣舉辦的「TIGP 台北國際金卡納大獎賽」，TOYOTA贊助ALTIS GR SPORT作為此國際賽事指定用車。現場來自16國的49位賽車好手齊聚一堂相互較勁，熱血氛圍瀰漫凱道，更有6位台灣國手出賽為國爭光，精采表現有目共睹。

其二為TOYOTA主辦的「2024 TOYOTA GAZOO Racing 金卡納體驗活動」。活動兩天炎熱的天氣也比不上參賽車手想贏得比賽的炙熱決心，兩天超過60多名 GR SUPRA、GR YARIS、GR86 及各式車款車主，駕駛自己的愛車前來參戰。

車主駕駛愛車前來凱道參戰「2024 TOYOTA GAZOO Racing 金卡納體驗活動」。業者提供
車主駕駛愛車前來凱道參戰「2024 TOYOTA GAZOO Racing 金卡納體驗活動」。業者提供
TOYOTA 贊助 ALTIS GR SPORT 作為「2024 TIGP 台北國際金卡納大獎賽」比賽用車，現場共有6位台灣國手出賽為國爭光。業者提供
TOYOTA 贊助 ALTIS GR SPORT 作為「2024 TIGP 台北國際金卡納大獎賽」比賽用車，現場共有6位台灣國手出賽為國爭光。業者提供

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