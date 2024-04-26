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美容通路三雄多角化經營 擴大醫美診所布局、添新品牌

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

美容通路三雄面臨中國大陸消費低迷挑戰，不約而同透過多角化經營應戰。麗豐-KY（4137）規劃開發新零售產品品牌CHLITINA HOME SPA，將在第2季推出，可望增添新的銷售渠道。佐登-KY（4190）則是布局美國市場，今年3月開出紐約佐登微爾，是佐登在北美第1間加盟醫美診所。羅麗芬-KY（6666）2024年預計在廈門增設四家中型雙美（醫美+美容）門市 ，且將持續併購上下游產業。

麗豐-KY旗下擁有克麗緹娜美容連鎖通路、雅樸麗德醫美抗衰、新美力電商、RnD美甲美睫、慷碩生醫等五大品牌，為了讓產品通路更多元，創立全渠道新零售品牌CHLITINA HOME SPA，據悉，近日產品已開始鋪貨，預期下半年可望有較顯著的營收貢獻。

CHLITINA HOME SPA將提供他牌美容院、個人商戶、美業經營者等完整保養方案相關產品，麗豐-KY不僅在產品面上更多元，未來也將進入不少新的銷售渠道，新的經銷模式可望擴大市場版圖。此外，有鑑於目前上海生產基地目前產能稼動率僅在五成上下，麗豐今年也開始進行代工規劃，有機會與當地保養品業者合作，爭取代工訂單。

佐登-KY則將海外與醫美事業發展列為今年營運重點。公司表示，持續看好醫美事業加大合作力道，去年中國杭州佐登微爾開幕，佐登微爾在兩岸醫美診所已經來到15間。今年3月紐約佐登微爾也已經開幕，以當地華人為主要服務對象，今年底前洛杉磯門市也有機會開出。兩家美國門市都是以美容加盟複合醫美診所模式經營。

羅麗芬-KY則持續布局兩岸雙美門市，目前在台灣已有二家雙美直營店，包括3月剛開出的民生東路店，而忠孝東路店則預計最快年底開出。在大陸市場方面，福建雙美旗艦店已在去年開始營運，2024年公司預計再增設四家中型雙美直營店，坪數規模約500坪。

此外，羅麗芬先前已收購私密美學品牌「薇美」30%股權，公司表示，未來將持續併購優質標的，以建立完整生態系統產業鏈。

佐登 醫美

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