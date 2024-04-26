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發願成才！得利塗料X龍寶建設 培育學子傳承塗刷技藝

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
得利塗料支持行動菩薩助學協會「發願成才專案」，推動學子傳承塗刷技藝。得利塗料提供
得利塗料支持行動菩薩助學協會「發願成才專案」，推動學子傳承塗刷技藝。得利塗料提供

國際塗料領導品牌 Dulux得利塗料，支持台灣行動菩薩助學協會「發願成才專案」活動，近期針對彰化二林工商建築/室設科學生，委請具豐富實務經驗的油漆工程行，指導各種藝術漆施作技巧，共同推動學子傳承塗刷技藝。

此次活動共有14名學生參與，現場委請具豐富實務經驗的油漆工程行，指導各種藝術漆施作技巧，讓學生不但能實際學習塗料多元技法，也希望透過薪火相傳、精進學生未來實際就業能力，培育更多建築產業人才。­

「發願成才培育計畫」自2014年起，由龍寶建設董事長張麗莉所發起，張麗莉感嘆建築產業鏈中許多工種恐面臨人才斷層危機，投入此培育計畫不遺餘力，舉凡建築中涉及的泥作、木作等工種技藝須持續傳承，同時培養學生一技之長。

2015年9月正式與東勢高工-木作、二林工商-泥作配合舉辦至今，木作已舉行八屆、泥作六屆。另從今年4月起，二林工商更新增漆作實作，著重質感類塗料，意在推動產業升級。

而身為國際塗料領導品牌的得利塗料，長年致力協助塗料職人養成，除了連續兩年支持勞動部全國技能競賽檢定活動、贊助塗料供學生練習使用，近年亦積極投入系統性提升塗料師傅專業能力。

得利塗料於2023年起舉辦「得利職人學堂計畫」，以塗料師傅為主，從基本平塗型塗料、色彩知識與藝術塗料工法技巧等系統性交流培育，不但協助塗料師傅精進專業知識與技能，更協助打造師傅專業形象、增加曝光度。

得利塗料表示，公司與龍寶建設均深感肩負重要企業社會責任，唯有提升專業人才技能、協助其發展，才能帶動產業升值，兩者將持續推動此「善的循環」，並共邀更多建設公司與其它同業參與，讓台灣建築產業蓬勃發展。

勞動部

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