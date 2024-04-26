台灣第三人 林正雄榮獲全球公益聯盟金質勳章

為表揚各地華商對社會公益事業之貢獻，全球公益聯盟與世界華商組織聯盟日前甄選具有顯著行善事蹟的華商，共選出六人，其中富旺國際（6219）董事長、中華民國不動產聯盟總會理事長林正雄獲選，25日舉辦授勳記者會。

全球公益聯盟創立於1464年，為歷史悠久的金質榮譽勳章授勳機構，也是聯合國正式認可的非政府組織。

該組織去年12月與世界華商組織聯盟共同選出六位華商公益代表，其中包括林正雄。中華民國不動產聯盟總會特別邀請世界華商組織聯盟創會執行主席丁楷恩來台轉授勳章，由十三大不動產業公會全聯會理事長擔任見證人。

世界華商組織表示，林正雄是全球公益聯盟成立以來，第三位獲選的台灣人，公益事蹟包括「820房仲日公益捐血活動」，帶動全台7,566家房仲業者與從業人員響應捐血，從2015年開辦至今已捐出逾14萬袋熱血。

資助並陪伴癌友自行車環台、長期贊助惠明盲校與花蓮偏鄉學校並捐助200萬物資予勵馨基金會照護弱勢婦女、行動愛護森林，啟動10年造林計畫，造林1,800株紅檜木、乾旱時免費提供民眾使用建案地下水並無償水援台積電等。

另外Covid疫情期間，帶頭號召建開業者捐款1,375萬元捐贈予衛生局，獲台中市長盧秀燕親頒「防疫英雄」榮耀；高雄氣爆、八仙塵爆意外時，林正雄也發起募捐活動，募集善款與物資。

隨著全球ESG永續發展的浪潮掀起，不動產產業鏈也拉高對於ESG碳排的課題，捐贈200萬元予東海大學啟動ESG旗艦計畫，培育未來企業所需的永續人才。

林正雄表示，根據統計資料，建築耗能及碳排約占全球碳排的三成比例，台灣2050淨零碳規劃中，目標之一是使所有新建建築物成為近零碳建築，且85%的既有建築也必須轉型為近零碳建築。

他表示，面對即將來襲的綠色通膨，已預見營建成本將上漲15%，富旺國際建案早已採「以量制價」策略，提早採購並滾動式調整發包，控制成本。

林正雄認為，經濟轉好、台商回流人口居住紅利、以及新青安政策等加速剛性需求買氣，將推升全台房市買氣持續升溫，預期2024今年房市交易熱度明顯升溫。

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