台灣 TESLA 三款車降價！Model Y 後輪驅動降幅6.5萬元

「Model Y 後輪驅動」強勢登台後售價179.9萬元，已經比市場預期便宜，26日官網售價則出現173.49萬元，降幅達到6.5萬元；另一款知名的Model Y Long Range車型與Performance車型則比之前的售價約降2萬元，來到210.79萬元與236.79萬元。

根據外電報導電動車大廠特斯拉受到中國大陸的電動車低價競爭，銷量銳減，日前已針對Model Y、Model X和Model S全面降價2,000美元，全力衝銷售量，快速去化庫存。

今天TESLA販售的Model Y與部分Model S車型價格也調整，其中Model Y後輪驅動車款的售價自179.9萬元調降至173.49萬元，價格最吸引消費者目光。

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