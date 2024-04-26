看似日常的洗衣產業與時俱進 自助洗衣店2815家創新高 近5年成長翻倍

財政部發布統計通報指出，看似平凡日常的「洗衣」工作，隨時代改變，產業卻與時俱進。自助洗衣店自106年突破千家後，期間仍不受疫情影響，每年有12%到19%雙位數成長，112年達2815家，近5年增加1倍或1416家，高雄及台南市各增逾200家最多。

財政部觀察，國內包含自助及傳統類型在內的洗衣市場變化，其中自助洗衣店具有使用方便、設備新穎、複合式消費空間等優點，加上住家空間限制，廣受單身、學生、租屋族及小家庭等歡迎，近年興起「共享」服務的新思維模式，更推升自助洗衣之成長。

統計數據顯示，自助洗衣店占整體洗衣市場比重由107年的2成2增加至3成 9，112年銷售額19.6億元，較107年增加將近9成。而傳統洗衣店、洗衣廠、乾洗店等其他洗衣服務近5年銷售額雖增8.9%，但家數呈現逐年下滑，5年減少9.4%，似有逐漸轉型趨勢。

整體而言，112年洗衣業家數7254家，銷售額123.3 億元，分別較107年成長15.2%、16.7%。

以地區分布來看，去年自助洗衣店縣市分布集中於六都，占整體7成2，以台中413家最多，占14.7%，其次為桃園368家，占13.1%，與台中、桃園累計淨遷入人口增加較多，當中又以單身或小家庭居多有關。

六都銷售額合占7成7，桃園、台中居前2位，非六都縣市以屏東家數（屏東市、潮州鎮較多）及銷售額最多，分別為94家、5000萬元。

近5年各縣市家數、銷售額雖大多成長，惟約有半數縣市因市場趨於飽和、競爭激烈，銷售額增速不如家數，平均每家年銷售額以新北減少15.1 萬元最劇，而雲林（增15.1萬元）、宜蘭（增9.3萬元）、台中（增8.2萬元）增加較多。

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