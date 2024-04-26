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彰銀大阪出張所開幕 接獲客戶詢問赴日本關西地區投資事宜

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
彰銀董事長凌忠嫄（右三）親赴大阪主持出張所開幕酒會。圖/彰化銀行提供
彰銀董事長凌忠嫄（右三）親赴大阪主持出張所開幕酒會。圖/彰化銀行提供

彰化銀行東京分行大阪出張所於25日舉行開幕慶祝酒會，由董事長凌忠嫄率領高階主管赴日主持，其中凌忠嫄提及，大阪出張所自上月開業以來，即接獲許多客戶詢問赴日本關西地區投資事宜，更讓彰銀對拓展當地業務深具信心。

彰銀分析，對焦台積電在日設廠效應，大阪已被列入繼熊本後未來三廠可能的設廠地點之一，預期加速帶動台灣上下游產業赴日投資的熱潮，加上2025年大阪世界博覽會的吸客效應，可望進一步推升人潮商潮，因此對未來大阪關西地區的投資發展趨勢大為看好。

彰銀自1992年東京分行開業後，時隔32年再度於日本設立據點。三月新開業的大阪出張所不僅是1950年後唯一在大阪新設據點的台資金融業，也是台資金融業中率先採出張所模式開展業務的銀行。彰銀指出，出張所是日本獨有的據點模式，其經營的業務範圍與分行相同，但在營運及人力配置上更具彈性，彰銀以大阪出張所作為擴張日本市場的第一步，未來也將視經濟發展以出張所的方式設立新據點。

凌忠嫄於致詞時表示，彰銀一直以來看好日本經濟的整體發展潛力，關西地區為日本第二大經濟圈，經濟產值（GDP）約占全日本16%，亦為日本製造業及重工業重鎮，交通便利，對外貿易發達，加上台商在大阪關西地區的投資比重相當高，在大阪設立據點，可將東京分行服務台商的經驗傳承至大阪出張所，提供當地台商更優質的服務。

大阪出張所也代表彰銀跨出東京的第一步，在東東京、西大阪的雙據點規劃下，將逐步與日本區域性銀行結盟，以提供顧客更完整、更優質的國際金融服務。彰銀日本團隊也將更進一步地深化在地經營，規劃以東京為區域管理中心，由設立出張所的方式在日本各地設立據點持續擴展日本市場。

開業慶祝酒會上，包含台北駐大阪經濟文化辦事處處長洪英傑、大阪府政策企畫部國際金融都市推進監阪本哲也、大阪市經濟戰略局立地交流推進部部長森山文子、台日兩國工商界企業代表以及關西大阪地區商會與僑界代表等，都專程到場祝賀。

此外，目前日本大阪府、大阪市等政府機關正積極推動大阪成為國際金融都市，不僅對外資進軍大阪提供了非常多的協助，也相對促進大阪金融市場更趨活絡。彰銀主管表示，國人想赴日投資，除了觀察半導體產業外，日本的國防重工業也是深具發展前景的產業，尤其大阪是重工業之都，預期國防產業的需求將帶動大阪重工業的成長，商機可期。

在選點上，彰化銀行大阪出張所位於大阪最熱鬧且交通便利的梅田車站Grand Front Osaka共構大樓，是大阪市內的指標性建築之一，可由聯通道自大阪（梅田）車站步行前往，對從日本國內外搭乘陸海空交通工具前往大阪的客戶都相當便捷。

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彰銀大阪出張所辦開幕酒會

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