防止玩家上癮 網銀國際推動「責任遊戲」

相信嗎？最不希望遊戲玩家上癮的竟是遊戲公司！鑒於近年青少年遊戲成癮問題頻傳，知名泛娛樂集團網銀國際率先接軌國外先進的「責任遊戲」概念，結合產學研多方探討遊戲成癮玩家的消費行為模式，透過首次串連各方研究計畫，勾勒出高風險玩家面貌，預防消費者遊戲成癮，而網銀國際也是目前國內唯一關注與推動責任遊戲的業者。

根據國家衛生研究院群體科學建康研究所研究團隊調查，台灣青少年遊戲成癮的「網路遊戲成癮」比率為3.1%，相對於西方國家為1%，台灣為其3倍，網路遊戲成癮比例相對高。雖然降低玩家遊戲時間恐致遊戲公司獲利減少，但網銀國際基於ESG社會責任，更重視玩家健康，因此耗資千萬推廣「責任遊戲」新理念。為此，網銀國際透過創夢市集聯接中央研究院、台灣大學、政治大學、中央大學等學術單位，偕同資訊新創開發團隊進行產學研究，針對遊戲成癮、遊戲產業利害關係人、玩家消費行為等議題深度分析。

網銀國際表示，「責任遊戲」的推動規劃，主要分成社會、制度、經營、行為等多個面向探討，期以最完整的研究找出遊戲成癮的高風險玩家，應用大數據分析玩家的背景資料，從消費行為形塑出博弈遊戲玩家的生活行為和消費行為分析，以利未來設計遊戲做出區隔，並對高風險玩家建立防火牆機制。

網銀國際近年來持續開展泛娛樂圈事業，從影劇自製、開發、投資、國際發行及行銷活動，並強化與觀影顧客面對面的服務體驗。如近期的電影《周處除三害》、由日本頂流巨星龜梨和主演的《怪物樵夫》、接手西門町「絕色影城」等，都積極展現全方面打造跨足泛娛樂市場的決心。2023年起更推動ESG，已完成「網銀小樹灌溉計畫」，種植上萬棵樹，著手永續環保議題。如今再推責任遊戲，期以健康的遊戲環境、更具國際視野的高度來發展泛娛樂生活圈，全面杜絕詐騙洗錢、遊戲成癮，與玩家一同健康發展，創造健康正向的娛樂模式。

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