職涯博覽會登場 高薪職缺吸睛 統一超工程師月薪上看12萬

104人力銀行6月15~16日預計邀請上百家企業在台北華山舉行2024職涯博覽會，台灣微軟（旭日計畫）、緯穎、東京威力科創、四零四科技、遊戲橘子、統一超商等知名企業已確定在現場徵才合計上千筆職缺，工作地點遍及北中南以及海外地區，而且找工作、談薪資一站達成。其中統一超商工程師月薪上看12萬元， 「千金股」緯穎也在現場徵才。

104人力銀行公布2023年平均月薪，新竹縣市5.1萬元居冠，台南、高雄十年薪資增幅逾25%、成長幅度最大，提供求職者先掌握更完整的市場資料。

已確定參加104人力銀行2024職涯博覽會的徵才廠商中，統一超商釋出多筆工程師職缺月薪上看12萬；股價居上市公司第三高的緯穎（24日收盤2,290元）廣發英雄帖進入當紅AI產業；在全球超過80個海外聚點的四零四科技已是全球第一大串列設備、全球前三大工業通訊設備製造供應商。

104人力銀行整理求職會員資料庫，根據2013~2023年共515萬筆全職工作薪資資料，產出全台19縣市2023年平均月薪。「比高薪」，新竹縣市5.1萬元居冠，台北市4.9萬位居第二、新北市4.5萬排行第三，北部三雄依舊是台灣金融業、半導體、資通訊、軟體服務業的重鎮；「比潛力」，近10年薪資增幅台南、高雄逾25%，受惠於科技大廠陸續往南設廠，2023年南科產值1.6兆已超車竹科的1.4兆，同步帶動南台灣及科技業薪資彈升。「比結餘」，用平均月薪減掉主計總處平均每人月消費支出，新竹縣市結餘2.5萬元最多。

總是無緣見到企業人資、無法敲開心儀企業的大門？104人力銀行搭橋，讓求職者直接到現場認識企業人資或用人主管，找心儀的公司、聊理想的工作、談更高的薪資、用更好的福利。104人力銀行「2024職涯博覽會」精選來自資訊科技業、顧問金融業、電子製造業、零售服務業的優質企業，包括台灣微軟、東京威力科創、緯穎、IKEA、星巴克、鼎泰豐等上百間企業釋出超過千個工作機會。

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