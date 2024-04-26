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名軒董座吳泓瑩 為年輕人蓋好宅
麗寶集團董事長吳寶田的女兒、名軒（1442）董座吳泓瑩，從小耳濡目染在房地產開發產業，近年更打造集團史上最大淡海造鎮案「名軒海樂地」，吳泓瑩指出，麗寶集團堅持蓋出價格合理、友善客戶的家，一直以來都秉持著集團理念，打造出讓住戶可以實踐共好、共學的地方。
吳泓瑩是麗寶集團董事長吳寶田的唯一掌上明珠，在家中排行老三，從小就跟在父親身邊學習房地產的相關知識，後去日本、美國深造，26歲時以特助身分，進入公司學習，並早早接下了名軒開發董事長。
儘管含著金湯匙出身，但吳泓瑩卻絲毫沒有驕縱的氣息，她個性爽朗、親切，外型又相當亮眼，全身散發出獨特的氣質，就算已經是獨當一面的董事長，仍相當謙虛。
吳泓瑩去年還被全球專業知名商業雜誌《哈佛商業評論（Harvard Business Review; HBR）》評選國內「最佳上市櫃女性CEO，排名第九名。對這一切，她僅說，這一切都是父親的教導與團隊的合作，未來自己還是有很多需要學習的事。
談到近期的公司的布局，吳泓瑩表示，每塊土地都是經過審慎的評估與規劃，會拿下地上權案，也是希望提供給年輕人可以在精華地段，住到好房屋的機會，未來名軒在土地開發策略上，會跟著政策的腳步走，配合縣市政府的開發計畫，專注以人為本與自然共生的前提之下，發掘各種可能性。
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