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麗寶大推案今年衝300億 全台大進擊 布局雙北雲高

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北報導
麗寶建設在桃園小檜溪推出百億大案「麗寶南法莊園」外觀實景照。 圖／麗寶集團提供
麗寶建設在桃園小檜溪推出百億大案「麗寶南法莊園」外觀實景照。 圖／麗寶集團提供

麗寶集團啟動全台大推案計畫。麗寶集團昨（25）日表示，積極布局全台推案，今年新推案接近300億元，地點包含台北、新北、桃園、苗栗、雲林、高雄等地，4月底將在桃園推出百億元大案「麗寶南法莊園」公開銷售，另，旗下唯一上市公司名軒開發（1442）也瞄準軌道經濟及地上權案，預期下半年將苗栗與高雄推出兩大案。

麗寶集團近年積極購地，且瞄準地上權案，幾乎每次國產署釋出標售案，麗寶集團都是大贏家。麗寶集團表示，主要是近年土地愈來愈稀少，導致價格持續飆升，精華區土地更是一地難求，然而政府釋出標售的地上權土地都在好的地段，基地也很完整，因此集團積極投入地上權開發。

其中，麗寶集團旗下唯一上市公司名軒開發，今年初也標下台北市中正區的兩塊地上權案，名軒開發董事長吳泓瑩表示，地上權案通常與同區域相比，有約八折行情的優勢，且標下的地上權案都是生活機能成熟且交通條件很好的土地，未來不排除規劃住宅推出，且瞄準剛性需求的年輕購屋族。

至於今年推案方面，吳泓瑩指出，看好軌道經濟、科技產業發展，下半年將會公開銷售兩大案，分別是苗栗後龍維真段案，近年因台積電、聯發科將在銅鑼科學園區設廠，帶動周邊地區的發展，規劃地下3樓、地上15樓，總戶數453戶，總銷預估36億元。

另一個是位在高雄鳳山區福誠段的2,700坪地上權住宅案，鄰近五甲商圈及捷運前鎮高中站，規劃地下2樓、地上14樓，總戶數近400戶，總銷預估38億元。

麗寶集團方面，推案範圍布局全台，今年新開案總計案量共近300億元，包括旗下寶泰開發的福容大飯店三鶯店改建的「麗寶萊茵」案，福茂開發「麗寶微風水漾」案、鵬程建設的芳洲案，目前地上權住宅案熱銷的為台中市，今年也會再推出多個地上權案，包括新北三重、台北內湖等。

地上權 布局

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