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四大動能帶動 不動產聯盟林正雄：房價看漲10~15%

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
中華民國不動產聯盟理事長林正雄表示，境外資金回台專法管制將至，房市添3,000億元資金流入不動產。陳美玲/攝影
中華民國不動產聯盟理事長林正雄表示，境外資金回台專法管制將至，房市添3,000億元資金流入不動產。陳美玲/攝影

中華民國不動產聯盟理事長林正雄25日表示，境外資金回台專法管制將至，房市添3,000億元資金流入不動產，加上ESG浪潮帶動的綠色通膨、水電雙漲帶動的通膨效應、股市財富效應，以及震後的耐震需求提升四大力道，將讓房價易漲難跌，看好房價仍有10~15%的漲幅。

林正雄分析，2019年「境外資金匯回管理運用及課稅條例」上路，專法管制將屆，將為房市增添至少3,000億元資金動能；而據行政院主計處最新資料顯示，今年營造工程物價指數將達110.5的歷史新高，其中勞務類漲幅持續擴大。

另外據國泰金控最新資料顯示，46%民眾預期今年經濟成長大於3%，尤其有近七成民眾預期今年通膨將超過2%；而72%民眾認為未來半年房價漲幅超過3%，高達62%民眾認為囤房稅2.0對買房意願沒有影響。

林正雄表示，上述資料顯示，在工資續漲、建造成本居高不下，加上ESG浪潮下，政府將在2025年開徵碳費，不僅綠色通膨來襲，且今年水電雙漲又恐將帶起通膨效應。

林正雄強調，兩股通膨效應，又遇上近期台股向上衝破2萬高點所產生的財富效應，以及去年八月上路的「青年安心成家購屋優惠貸款精進方案（新青安貸款）」優惠購屋政策所帶出的剛需自住買盤，還有四月以來頻繁地震所激出耐震換屋需求，認為房價易漲難跌，看好房價仍有10~15%漲幅。

林正雄認為，今年房市受惠經濟情況轉好、台商回流所產生的人口居住紅利，以及新青安政策進場等加速剛性需求買氣，今年國內房市買氣將持續升溫，且購屋者決策速度將加速，預期今年全年房地產市場交易熱度將明顯升溫。

房價 房市 通膨

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