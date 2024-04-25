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台灣第三人！富旺董座林正雄榮獲全球公益聯盟金質勳章

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
世界華商組織聯盟創會執行主席丁楷恩(左)轉授勳章給富旺董事長林正雄。圖／中華民國不動產聯盟總會提供
世界華商組織聯盟創會執行主席丁楷恩(左)轉授勳章給富旺董事長林正雄。圖／中華民國不動產聯盟總會提供

富旺國際（6219）董事長林正雄榮獲全球公益聯盟金質勳章，中華民國不動產聯盟總會25日舉辦授勳記者會，邀請世界華商組織聯盟創會執行主席丁楷恩來台轉授勳章，由十三大不動產業公會全聯會理事長擔任見證人。

為表揚各地華商對社會公益事業的貢獻，全球公益聯盟聯合世界華商組織聯盟，共同甄選具有顯著行善事蹟的華商，並頒授勳章及證書。

此次入選的六位華商中，富旺國際董事長、中華民國不動產聯盟總會理事長兼行政院顧問林正雄獲頒殊榮，堪稱不動產界「台灣之光」。

全球公益聯盟創立於1464年，不僅是史上最悠久的金質榮譽勳章授勳機構，也是聯合國正式認可的非政府組織，去年12月與世界華商組織聯盟共同選出六位華商公益代表，在法國參議院舉行授勳儀式。

林正雄是全球公益聯盟成立以來，第三位獲得該項殊榮的台灣人，在醫療、教育、環保、社會弱勢、賑災等各領域具卓越貢獻，例如創辦「820房仲日公益捐血活動」，帶動全台566家房仲業者與從業人員響應捐血，從2015年開辦至今已捐出逾14萬袋熱血。

其他公益行善事蹟包括：資助並陪伴癌友自行車環台、長期贊助惠明盲校與花蓮偏鄉學校、捐助200萬物資給勵馨基金會照護弱勢婦女；更以行動愛護森林，啟動10年造林計畫，共計造林1,800株紅檜木，乾旱時免費提供民眾使用建案地下水並無償水援台積電等。

新冠疫情期間，林正雄帶頭號召建開業者捐款1,375萬元捐贈給衛生局，獲台中市長盧秀燕親頒「防疫英雄」榮耀；高雄氣爆、八仙塵爆意外時，林正雄也發起募捐活動，募集善款與物資。

隨著全球ESG永續發展的浪潮掀起，不動產產業鏈也拉高對於ESG碳排的課題，林正雄以行動力實踐永續，專注人才培育，特別捐贈200萬元給東海大學啟動ESG旗艦計畫，培育未來企業所需的永續人才。

根據統計資料，建築耗能及碳排約占全球碳排的三成比例，台灣2050淨零碳排規劃中，目標之一是使所有新建建築物成為近零碳建築，且85%的既有建築也必須轉型為近零碳建築。

林正雄面對即將來襲的綠色通膨，已預見營建成本將上漲15%，富旺國際的建案早已採「以量制價」策略，提早採購並滾動式調整發包，控制成本得宜。

加上受惠經濟情況轉好、台商回流人口居住紅利，以及新青安政策進場等，加速剛性需求，也推升全台房市買氣持續升溫。林正雄認為，「自住」、「剛性」需求買氣旺，並加速購屋者決策速度，預期今年房市交易熱度將明顯升溫。

房仲業者 東海大學

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