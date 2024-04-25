會計師看時事／永續管理 數位化助攻

放眼2024年，淨零排放仍是全球永續發展主旋律。隨IFRS S1/S2發布、歐盟CBAM、CSRD、加州SB 253法案與美國SEC Climate Disclosure Rule上路，各國碳法規將迫使企業強化永續治理能力。上從營運策略下至數據治理，皆須將永續、碳治理和企業營運整合，並擴大至供應鏈，才能確保合規，強化企業風險與成本管理並展現競爭力。

隨永續報導要求，如IFRS S1/S2、CSRD、TNFD、TIFD，與國際ESG評比（如DJSI、MSCI、CDP、Sustainalytics等）要求愈趨嚴格，企業須擬定ESG永續發展藍圖，規劃短中長期目標及行動方案，方能回應國際趨勢及利害關係人。另，企業如何預防漂綠及確保永續資訊正確性，亦是挑戰。

全球法規與市場的碳管理要求將更細緻。首先，歐盟碳邊境調整機制（CBAM）已開始其過渡期，要求受影響產業須計算其製程和原物料的碳排放量，以便評估碳風險；金管會也規劃於2026年逐步接軌IFRS S1/S2，其中範疇三盤查為必須執行項目。

科學基礎減碳目標倡議（SBTi）也發布新版申請文件，鼓勵生產中間商品的B2B企業為其產品下游排放提供解釋，強調企業對產品全生命周期碳排放的責任，並促使企業尋求減碳解方。最後，碳權交易、再生能源使用與自願性減排項目等，多種碳管理工具將對企業碳策略與運營成本產生顯著影響。

為迎戰多項國際永續法規與市場變化，企業須即早展開供應鏈永續管理布局。另外歐盟理事會對於「企業永續盡職調查指令」於2024年3月15日通過，揭示ESG管理須擴及供應鏈的趨勢。

供應鏈永續管理的數位化能協助企業獲得完整、即時且有效資訊，更能提升盡職調查信度／效度。此外，台灣產業結構以中小企業為主，應以大帶小使用數位工具推動永續轉型，達到資訊／資源共享，攜手創新局面。

2023年底，社會與人力資本議定書正體中文版發布，揭示台灣企業推動永續新篇章，接棒「自然相關財務揭露（TNFD）」的會是「不平等與社會相關財務揭露（TISFD）」。國際評比如DJSI改版與Sustainalytics對人才暨人權風險題項深化，反映過往僅執行員工福利措施已不符時宜。企業須將組織永續作為，升級至企業管理文化層次，並以風險管理視角切入，以組織共融文化帶動管理紅利，進而實踐營運永續。

第二屆永續金融評鑑將於下半年展開，金管會延續「綠色金融行動方案3.0」政策，強化金融業因應氣候風險與實踐ESG能力。此次評鑑除擴大受評機構範圍，新增防範金融詐騙、友善職場等議題，亦納入2023年9月正式發布的「自然相關財務揭露(TNFD)」，顯示主管機關對於自然風險管理重視度，也引起投資人對於生物多樣性喪失等議題關注。

同時，隨台灣碳權交易所正式掛牌和碳費徵收上路，金融機構思考營運和資產組合減碳解方時，應將內部碳定價(ICP)整合至現有流程，作為達到淨零排放的關鍵手段。

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