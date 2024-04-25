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行銷策略／減法哲學 提升營運效率

經濟日報／ 盧冠諭（振宇五金、全家國際餐飲獨立董事）
辦公室示意圖。 pixabay
辦公室示意圖。 pixabay

服務業人力短缺是一個不可逆的趨勢，連鎖加盟店也許可以思考善用「減法哲學」來提升部分門市的營運效率。

所謂減法哲學指的是，依照所屬商圈的特性，調整人力配置、商品與服務，進而達到門市營運最佳化的效果，其中交通幹道型商圈，例如：捷運站、火車站、高鐵站、轉運站等，非常需要此思維進行經營。

通路善用「減法哲學」建議可以從以下三部分著手：

一、減少服務性商品

隨著服務的強化，很多通路都會提供服務性商品服務，例如：各式帳單繳費、取貨、寄貨、代收、有價物品回收等，其中超商更是箇中翹楚。

這些服務可以提升顧客的黏著性，不過它們也是必須耗費許多人力的關鍵，通常服務一個客人，快則一到兩分鐘，慢則五分鐘，對於高來客，且來客又屬於流動性較高的交通幹道型商圈效果其實不大，這類型商圈大部分顧客期待的是快速完成商品結帳就好。

因此，現在許多交通幹道型商圈的便利商店已經不再提供這樣的服務，不僅減少服務顧客的時間，也可以增加店員在單位時間內服務顧客的人數，進而提升營運效率。

二、減少全商品種類

傳統而言，連鎖通路門市的經營思維強調的是標準化，所有門市有一致的商品種類、陳列與服務，提升顧客對於該通路品牌的認知與建立形象。不過對於高來客的交通幹道型商圈，減少顧客服務與選擇商品的時間才是主要目標。

日本知名豬排店「勝博殿」為例，在日本的一般門市中提供從點餐確認、加飯、加高麗菜絲、加味噌湯等桌邊服務；在交通幹道型商圈，顧客則須自己在自助點餐機前點完餐才入座，全店僅提供幾套套餐選擇，搭配差異只有飯量增減、高麗菜絲增減等選擇，出完餐後，不再提供額外續加服務，如此外場服務人員僅一人即可運作，有效降低人力運用。

三、減少座位與訂餐

一般而言，餐廳會有引導入座與訂餐服務，雖然現在訂餐許多餐廳都已經自動化了，運用桌上放置的面板點餐，不過還是會有服務人員來進行點餐確認。

換個角度思考，重新考量顧客用餐體驗的期待，因為大部分會到交通幹道型商圈的顧客，主要目的為通勤，用餐往往是附帶的期待，如果從此角度來看，也許就可以重新設計門市的經營方向，加上交通幹道型商圈的門市租金高，更需要思考坪效的使用效果。

在台灣一些速食餐廳已經有類似的趨勢展開，例如：麥當勞、SUBWAY，在交通幹道型商圈有些是減少座位數，有些是直接不提供座位，同時也增加自助點餐機的機台設置，這都是可以有效提升坪效的方法。

面對人力短缺的時代來臨，有時不是讓經營複雜化，而是要思考如何讓經營簡單化，才能有效提升門市營運效率，讓人力的使用更為妥善。

日本 高麗菜 麥當勞

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