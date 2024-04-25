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兩岸靚人物／四川啟陽集團董事長王麒 線上服務 365天不打烊

經濟日報／ 黃雅慧
四川啟陽集團董事長王麒。 啟陽／提供
四川啟陽集團董事長王麒。 啟陽／提供

大陸車市掀起價格戰仍未消停，對於汽車經銷商而言是一種挑戰。大陸知名汽車經銷商四川啟陽集團董事長王麒接受本報專訪指出，價格戰對經銷商而言會是一種重新洗牌，而這更考驗經銷商在新時代下突出的管理能力與服務能力。

突破傳統 多元化發展

王麒祖籍廣東潮州，父親與祖父都是歸國華僑，她在高中畢業後赴美留學，2000年她放棄美國永久居留權，選擇回陸打拚，並於2005年在成都創立啟陽汽車集團，主要從事汽車經銷商的工作。啟陽集團也名列2023四川民企100強。

對於大陸車市正烈的價格戰，王麒以作為同時面對車廠與消費者的經銷商角度來看，她認為雖然是挑戰，但其實背後充滿機遇：價格的下降代表車廠更有效率控制成本，同時對消費者也有利，因為能用較少的錢買到優秀質量且種類多元的產品，這種狀況下能「倒逼」生產商研發更好的技術、對於產業鏈作最有效率的控制，同時使經銷商提供最好的服務。

就經銷商而言，王麒表示，過去大陸在販售汽車更多的是一種傳統的4S店模式（指整車銷售「Sale」、零配件「Sparepart」、售後服務「Service」、訊息反饋「Survey」等四項服務合一的店），更多是駐店的銷售，等客人上門。且傳統營銷更多利用報紙、電視渠道。

王麒說，隨著網路發展，可以在網絡做宣傳，做營銷，現在自媒體有更多這種發展，也更加多元化。

王麒以自身企業為例，過去也是採取傳統駐店銷售，但是在歷經疫情考驗後，逼著自己快速發展，達到線上線下一體化的有效率作法。

她指出，過去很多員工可能都是在展廳裡等客人上門，但現在可以做直播，讓消費者通過自媒體了解；另外以前一定要到店裡看車，現在可以VR（虛擬實境）看車，科技的進步消除了與消費者間的距離。

啟陽集團也名列2023四川民企100強。 啟陽／提供
啟陽集團也名列2023四川民企100強。 啟陽／提供

精準管理 活用大數據

在數據為王的時代，王麒說自然要跟上時代步伐，她不斷對經銷商進行創新，也利用大數據進行管理，通過大數據對客戶進行分析和分類，如此能夠更加精準地回應客戶需求。

她舉例指出，以前客戶管理檔案都是紙質的，面對海量幾十萬的客戶，現在都通過大數據管理，對客戶愛好、家庭職業的各方面進行分析，如此能為他們量身定做服務方案。

除了客戶管理之外，王麒表示，在銷售上也更加智慧化、數據化，員工以前都是朝九晚五上班，下班了店打烊，客戶也沒機會看車，但現在有了新技術能線上看車，實現24小時365天不打烊線上提供服務。

不過，面對管理升級要投入的資本常會讓許多廠商卻步。但王麒說，對她而言，相較短期利益，她更重視長遠發展，她認為不論是消費者還是廠家，都會更願意選擇著眼長遠發展的經銷商，因為不斷提升管理才能給客戶最好的服務，而車廠也更願意選擇可信賴的夥伴代理產品。

大數據 消費 車市

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