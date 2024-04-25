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智冠《上古世紀：戰爭》第2季上市 董座親站台

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導

由XL Games所開發，在全球擁有2千萬玩家的PC MMORPG《上古世紀》IP，最新跨PC及手機雙平台續作《上古世紀：戰爭》，於4月25日在W Hotel舉辦盛大記者會，正式宣告《上古世紀：戰爭》第2季將正式進軍台灣遊戲市場，並於同日開啟手機iOS、安卓雙平台的多國語系事前預約活動，邀請玩家們搶先事前預約，獲得多樣虛寶好禮。

記者會現場冠蓋雲集，韓國代理大廠Kakao Games代表韓尚佑、遊戲研發商XL GAMES CCO、有「韓國 MMORPG之父」之稱的宋在京特地現身站台，負責台灣市場行銷、通路宣傳的智冠（5478）集團董事長王俊博也親臨會場，為台韓遊戲大廠合作揭開序幕。現場更邀請韓國「最強外掛」台鋼啦啦隊WING STARS安芝儇與隊員JC、李樂共同化身「遊戲形象大使」，首次挑戰遊戲角色COSPLAY熱舞電翻全場。

台、韓遊戲龍頭聯手 力推《上古世紀：戰爭》走向國際

知名IP與韓國頂級研發團隊加持下，《上古世紀：戰爭》引發韓國玩家高度關注，去年在韓國展開事前預約，創下200萬名玩家預約盛況紀錄，在韓上市第一天更火速勇奪雙平台下載第一名之佳績，可見該遊戲在韓國人氣火熱程度。

反觀台灣遊戲市場近年已成為全球遊戲大廠兵家必爭之地，韓國遊戲發行大廠Kakao Games也相當看好台灣遊戲商機與發展，代表韓尚佑表示，我們長年來高度關注台灣遊戲市場，發現台灣玩家不論是下載或付費意願都相當良好，也帶動遊戲商機蓬勃發展，今年我們將台灣視為海外發行事業重要樞紐，期待第2季上市後能連動吸引更多全球玩家關注。展望未來，集團將規劃瞄準台灣市場擴大發行數量，讓更多台灣玩家獲得嶄新體驗。

對於與智冠集團的合作，韓尚佑說：「智冠集團在台灣，幾乎等同於遊戲的代名詞，能與智冠合作，將《上古世紀：戰爭》推向海外市場，Kakao Games感到非常的榮幸，我們也相信在雙方互助合作之下，絕對可以創造出不同凡響的成績」。

智冠集團董事長王俊博也相當看好這次台、韓之間的合作，他認為《上古世紀：戰爭》本身遊戲實力堅強，再加上智冠集團獨特的「一站式服務」，結合了MyCard點數卡的介接、線上與線下廣告的規劃、製作與投放、台灣及東南亞在地化網紅的合作、玩家社群及遊戲客服的支持，還有記者會以及後續許多活動的推動，未來還會藉由遍布全台、擁有上萬家合作據點的「e-PLAY」特約商店，推出的全新OMO（Online Merge Offline，虛實整合）影音互動體驗，打造「街頭玩家見面會」，讓遊戲廠商得以進行客製化行銷宣傳，為品牌帶來最大效益。

智冠 王俊博 社群

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