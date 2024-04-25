快訊

2波鋒面接力橫掃！明起影響最劇烈 全台有雨「這地區」慎防豪雨

太魯閣晶英酒店建教生遇花蓮強震遭落石重壓 搶救22天傷重不治

艾萬霖獲衛福部人源外泌體化粧品原料許可 創國內首例

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導
艾萬霖生技董長林奏延。記者謝柏宏／攝影
艾萬霖生技董長林奏延。記者謝柏宏／攝影

東洋（4105）轉投資的艾萬霖生技25日表示，該公司已正式通過衛福部食藥署核准，成為國內第一家以人體細胞的外泌體做為化妝品原料的公司。艾萬霖董長林奏延表示，自今年上半年起陸續推出安瓶、精華液、面膜及養髮液等四項產品，進軍國內醫美診所、電商平台及藥局通路，第一年業績要挑戰5,000萬元，明年起營收將能倍數成長。

艾萬霖是由前衛福部部長林奏延於2020年底創立，為國內唯一專注外泌體的生技公司，法人股東包括台灣東洋、醫新生命科學、信華毛紡等。

林奏延表示，艾萬霖以外泌體新藥研發為重點目標，致力於退化性疾病新藥開發，目前研發進度在前臨床階段，臨床適應症包括青光眼、退化性骨關節炎、慢性腎臟病變等治療，行政院剛通過的「再生醫療雙法」草案，外泌體被列為細胞衍生物而符合該項法案。

衛福部去年12月預告修正「化妝品禁止使用成分表」草案，有條件開放人類來源外泌體為原料的化妝品能合法使用。相關規定今年3月21日公布，人源外泌體化妝品經個案審查通過後，可開放使用，艾萬霖生技為首家審查通過的公司。

林奏延表示，為了延續研究能量，艾萬霖參考國外外泌體保養品模式，以最嚴謹的實驗數據，推出比韓國外泌體保養品更優質， 也是台灣第一項人類外泌體保養系列產品，保養品系列並於今年1月取得國際化妝品成分命名法（INCI）認證。

針對國內市場，艾萬霖將自上半年起，陸續推出安瓶、精華液、面膜及養髮液等四項產品進軍醫美診所、電商平台及藥局通路，第一年業績要挑戰5,000萬元，明年起營收將能倍數成長。針對國際市場，艾萬霖正著手行銷外泌體保養品，到日本、美國、加拿大等國家，希望和國內業者一起組國家隊，將台灣的外泌體研發和產業實力帶到國際。

艾萬霖生技是採用最年輕的臍帶間質幹細胞，研發出獨家外泌體純化及分離技術，達到高純度、高活性及高產能製程，成果優於國際水準，並成為我國醫藥品查驗中心（CDE）的指標案件。此外，CDE並於今年2月草擬外泌體製造與管制指導原則，未來助力生技業者搶攻全球新藥及疫苗商機。

台灣東洋 林奏延 生技 衛福部 電商

延伸閱讀

可可果殼從農廢品變高價保養品 裕郡創意產品獲國際發明獎肯定

滿足上半年剛性需求 SOGO母親節優惠直逼周年慶

「世界免疫周」疫苗接種護健康 衛福部前部長：人類最偉大成就之一

腸病毒就診數創十年新高 醫憂「1族群」缺保護力：未來恐大流行

相關新聞

艾萬霖獲衛福部人源外泌體化粧品原料許可 創國內首例

東洋（4105）轉投資的艾萬霖生技25日表示，該公司已正式通過衛福部食藥署核准，成為國內第一家以人體細胞的外泌體做為化妝...

路易莎咖啡2023年獲利亮眼 全年配發現金股利4.5元

興櫃的路易莎咖啡（2758）25日董事會公告，2023年下半年(期間7月1日至12月31日)盈餘分配現金股利1.5元。...

年代董座練台生出手！三禾資產以42.97億元 拿下建台水泥左營廠

底價逾42.97億元的高雄建台水泥左營廠24日進行三拍，基地面積約2萬1,921.27坪、建坪約81.31坪，最終由債權...

Agoda、Booking各遭罰百萬！因用同業名稱作關鍵字廣告

公平會於昨（24）日決議，兩大國際訂房網站Agoda、Booking.com於關鍵字廣告中，標題將競爭同業名稱與自身網址...

路易莎疫後財報亮眼 平價咖啡獲利為何可以那麼殺？

在台灣要買杯咖啡非常容易，尤其人均密度全球第二的便利商店也提供咖啡，連鎖超市全聯也加入戰局。路易莎是全台最大的咖啡連鎖業者，如何在競爭激烈的市場開創出新藍海，這些年推出的「黑卡」成為導客的秘密武器。

晶華國際酒店落實永續 掌開翅膀讓生命自由飛翔

為支持台灣畜牧產業轉型友善飼養，落實企業社會責任(CSR)及聯合國永續發展目標(SDGs)，從台灣出發，跨足國際連鎖旅館...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。