艾萬霖獲衛福部人源外泌體化粧品原料許可 創國內首例

東洋（4105）轉投資的艾萬霖生技25日表示，該公司已正式通過衛福部食藥署核准，成為國內第一家以人體細胞的外泌體做為化妝品原料的公司。艾萬霖董長林奏延表示，自今年上半年起陸續推出安瓶、精華液、面膜及養髮液等四項產品，進軍國內醫美診所、電商平台及藥局通路，第一年業績要挑戰5,000萬元，明年起營收將能倍數成長。

艾萬霖是由前衛福部部長林奏延於2020年底創立，為國內唯一專注外泌體的生技公司，法人股東包括台灣東洋、醫新生命科學、信華毛紡等。

林奏延表示，艾萬霖以外泌體新藥研發為重點目標，致力於退化性疾病新藥開發，目前研發進度在前臨床階段，臨床適應症包括青光眼、退化性骨關節炎、慢性腎臟病變等治療，行政院剛通過的「再生醫療雙法」草案，外泌體被列為細胞衍生物而符合該項法案。

衛福部去年12月預告修正「化妝品禁止使用成分表」草案，有條件開放人類來源外泌體為原料的化妝品能合法使用。相關規定今年3月21日公布，人源外泌體化妝品經個案審查通過後，可開放使用，艾萬霖生技為首家審查通過的公司。

林奏延表示，為了延續研究能量，艾萬霖參考國外外泌體保養品模式，以最嚴謹的實驗數據，推出比韓國外泌體保養品更優質， 也是台灣第一項人類外泌體保養系列產品，保養品系列並於今年1月取得國際化妝品成分命名法（INCI）認證。

針對國內市場，艾萬霖將自上半年起，陸續推出安瓶、精華液、面膜及養髮液等四項產品進軍醫美診所、電商平台及藥局通路，第一年業績要挑戰5,000萬元，明年起營收將能倍數成長。針對國際市場，艾萬霖正著手行銷外泌體保養品，到日本、美國、加拿大等國家，希望和國內業者一起組國家隊，將台灣的外泌體研發和產業實力帶到國際。

艾萬霖生技是採用最年輕的臍帶間質幹細胞，研發出獨家外泌體純化及分離技術，達到高純度、高活性及高產能製程，成果優於國際水準，並成為我國醫藥品查驗中心（CDE）的指標案件。此外，CDE並於今年2月草擬外泌體製造與管制指導原則，未來助力生技業者搶攻全球新藥及疫苗商機。

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