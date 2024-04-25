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年代董座練台生出手！三禾資產以42.97億元 拿下建台水泥左營廠

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
底價逾42.97億元的高雄建台水泥左營廠24日進行三拍，基地面積約2萬1,921.27坪、建坪約81.31坪。圖／寬頻房訊提供
底價逾42.97億元的高雄建台水泥左營廠24日進行三拍，基地面積約2萬1,921.27坪、建坪約81.31坪。圖／寬頻房訊提供

底價逾42.97億元的高雄建台水泥左營廠24日進行三拍，基地面積約2萬1,921.27坪、建坪約81.31坪，最終由債權人暨年代集團董事長練台生旗下的三禾資產以三拍底價42.97億元承受，以得標價、承受價來看，拍定金額寫下2020年以來單宗法拍最大筆交易。

高雄建台水泥左營廠，鄰近高鐵左營站，加上基地面積約2萬1,921.27坪，開發動向備受關注；寬頻房訊表示，該筆土地已多次遭到法拍，上一輪在2022年11月時便由債權人三禾資產向高雄地方法院聲請法拍，底價61.04億元，後因變更拍賣內容而停拍，第二次法拍則是2023年6月14日，因無人投標而流標，今年4月24日則是第三次法拍。

值得注意的是，24日三拍現場有另一組投資人投標，但因「未檢附法人相關證明文件」，被高雄地院判為「廢標」，後來才由三禾資產以三拍底價承受。

寬頻房訊分析，這次債權人三禾資產出手可能有兩大考量，第一從債權保存角度來說，三拍若未出手，進入四拍價格還需打八折，債權人可分配金額少，因此在保存債權考量下，且在有潛在投資人現身下，三禾資產可先拿下高雄建台水泥左營廠，在擁有債權、土地所有權優勢，有利未來與潛在投資人洽談。

除了有利未來與潛在投資人洽談土地買賣外，寬頻房訊指出，過去三禾資產曾與建台水泥合作，已推動過高雄建台水泥左營廠的自辦重劃案，雖然最後因故破局，不過這次三禾資產在擁有債權、土地所有權優勢下，更有利進行自辦重劃案，加上目前高雄房市因台積電（2330）設廠效應轉熱，未來若順利將土地從工業用地變更為住宅區與商業區土地，土地價值將相當驚人。

寬頻房訊分析，據實價登錄網資料、不動產出售平台資訊顯示，高鐵左營站周邊土地中，屬於乙種工業區土地、目前在海平路、左營大路附近，有賣方以每坪開價39.9萬元對外銷售，惟距離高鐵站區稍遠；若是住宅用地或商業用地，目前住三土地每坪地價行情約60~70萬元左右，商業用地每坪土地單價約150萬元左右行情。

而對照高雄建台水泥左營廠基地面積約2萬1,921.27坪、建坪約81.31坪，拆算每坪土地單價約19.6萬元，債權人三禾資產承受價格相當划算；據經濟部商業司資料顯示，三禾資產董事長是年代集團董事長練台生，董事為三立國際林旭信、林義魚，其中林旭信為已故三立創辦人林崑海長子，林義魚為么子。

而三禾資產24日以三拍底價42.97億元、承受占地達2萬1,921.27坪的高雄建台水泥左營廠，拍定金額不僅是今年至今得標價最高的法拍案件，更是2020年以來單宗拍定金額最大的法拍案。

高雄建台水泥左營廠在2012年與高市府簽訂「建台水泥原廠區變更案」，並在2014年2月24日公告實施，不料之後因未依協議點交公設用地，遭高市府變更回工業區與部分鐵道用地；早年「建台水泥原廠區變更案」（自辦重劃計畫）基地面積約達1.85萬坪，當時建台水泥原持有1萬3,866坪、國有土地達4,652坪，重劃後，該案商業區土地達7,041坪，特定住宅區為1萬1,477坪。

練台生

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