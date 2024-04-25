快訊

高雄西南外海現中尺度渦旋！可能伴隨龍捲風、冰雹 影響範圍曝光

手機響別慌！北市災防演習 明上午9點針對2區發國家級警報測試

警界醜聞…北市捷警隊小隊長爆「性侵女兒」 前同事：不意外但太扯

聽新聞
test
0:00 / 0:00

3大因素助攻 3月房貸餘額創近2年最大增速

中央社／ 台北25日電
央行分析，景氣回溫、台股熱絡以及新青安方案等3大因素，對房市均有助益；不過反映建商推案信心的建築貸款餘額依舊低迷，持續創下逾6年最低增速。聯合報系資料照。記者朱曼寧／攝影
央行分析，景氣回溫、台股熱絡以及新青安方案等3大因素，對房市均有助益；不過反映建商推案信心的建築貸款餘額依舊低迷，持續創下逾6年最低增速。聯合報系資料照。記者朱曼寧／攝影

房市升溫，中央銀行今天公布的3月房貸餘額衝上新台幣10兆2203億元，續創歷史新高。央行分析，景氣回溫、台股熱絡以及新青安方案等3大因素，對房市均有助益；不過反映建商推案信心的建築貸款餘額依舊低迷，持續創下逾6年最低增速。

央行統計，3月房貸餘額續升至10兆2203億元，月增827億元，年增率擴大至8.55%，創近2年最大增速。

央行官員表示，六都建物買賣移轉棟數、5大銀行新承做房貸，以及購置住宅貸款（房貸）餘額等數據都反映同樣趨勢，房市成交量能有增加。

探究房市升溫的原因，央行官員指出，國內景氣逐步回溫，加上近期台股表現熱絡，均有助攻效果；此外，政府推出的新版青年安心成家貸款（新青安）去年8月上路，提高貸款額度加上利率補貼，激勵首購族紛紛進場購屋。

至於反映建商信心、有「建商推案風向球」之稱的建築貸款餘額，3月雖然持續走揚，升至3兆2612億元，但僅月增66億元，年增率也持續收斂，下滑至3.52%，創逾6年最低增速。

央行官員說明，土建融的餘額還是有成長，但因政府健全房市措施持續執行，包含央行選擇性信用管制中，調降建商購地貸款最高成數，並要求一定期間內動工興建，這些作法會讓建商推案更審慎，考量政策並視自身資金條件，調整推案計畫。

央行 建商 房市 房貸

延伸閱讀

影／基泰大直「宜蘭版」？ 蘇澳新建案成比薩斜塔

【專家之眼】為何新政府首應廢除新青安方案？

房屋轉增貸…領多少繳多少！ 醫師分享實際經驗：也稱理財型房貸

「繳完房貸妳都77歲，不辛苦嗎？」47歲婦人擔心租金連年漲、年老租不到屋，寧背30年房貸

相關新聞

台灣第三人！富旺董座林正雄榮獲全球公益聯盟金質勳章

富旺國際（6219）董事長林正雄榮獲全球公益聯盟金質勳章，中華民國不動產聯盟總會25日舉辦授勳記者會，邀請世界華商組織聯...

3大因素助攻 3月房貸餘額創近2年最大增速

房市升溫，中央銀行今天公布的3月房貸餘額衝上新台幣10兆2203億元，續創歷史新高。央行分析，景氣回溫、台股熱絡以及新青...

艾萬霖獲衛福部人源外泌體化粧品原料許可 創國內首例

東洋（4105）轉投資的艾萬霖生技25日表示，該公司已正式通過衛福部食藥署核准，成為國內第一家以人體細胞的外泌體做為化妝...

年代董座練台生出手！三禾資產以42.97億元 拿下建台水泥左營廠

底價逾42.97億元的高雄建台水泥左營廠24日進行三拍，基地面積約2萬1,921.27坪、建坪約81.31坪，最終由債權...

Agoda、Booking各遭罰百萬！因用同業名稱作關鍵字廣告

公平會於昨（24）日決議，兩大國際訂房網站Agoda、Booking.com於關鍵字廣告中，標題將競爭同業名稱與自身網址...

路易莎疫後財報亮眼 平價咖啡獲利為何可以那麼殺？

在台灣要買杯咖啡非常容易，尤其人均密度全球第二的便利商店也提供咖啡，連鎖超市全聯也加入戰局。路易莎是全台最大的咖啡連鎖業者，如何在競爭激烈的市場開創出新藍海，這些年推出的「黑卡」成為導客的秘密武器。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。