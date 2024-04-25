聽新聞
test
0:00 / 0:00
3大因素助攻 3月房貸餘額創近2年最大增速
房市升溫，中央銀行今天公布的3月房貸餘額衝上新台幣10兆2203億元，續創歷史新高。央行分析，景氣回溫、台股熱絡以及新青安方案等3大因素，對房市均有助益；不過反映建商推案信心的建築貸款餘額依舊低迷，持續創下逾6年最低增速。
央行統計，3月房貸餘額續升至10兆2203億元，月增827億元，年增率擴大至8.55%，創近2年最大增速。
央行官員表示，六都建物買賣移轉棟數、5大銀行新承做房貸，以及購置住宅貸款（房貸）餘額等數據都反映同樣趨勢，房市成交量能有增加。
探究房市升溫的原因，央行官員指出，國內景氣逐步回溫，加上近期台股表現熱絡，均有助攻效果；此外，政府推出的新版青年安心成家貸款（新青安）去年8月上路，提高貸款額度加上利率補貼，激勵首購族紛紛進場購屋。
至於反映建商信心、有「建商推案風向球」之稱的建築貸款餘額，3月雖然持續走揚，升至3兆2612億元，但僅月增66億元，年增率也持續收斂，下滑至3.52%，創逾6年最低增速。
央行官員說明，土建融的餘額還是有成長，但因政府健全房市措施持續執行，包含央行選擇性信用管制中，調降建商購地貸款最高成數，並要求一定期間內動工興建，這些作法會讓建商推案更審慎，考量政策並視自身資金條件，調整推案計畫。
🏠udn房地產-推薦新聞
▪ 父母有義務留房子或幫出頭期款嗎？ 眾人搖頭：更希望他們做好1事
▪ 地震搖不停心慌慌 常見建築結構RC、SRC、SC哪一種最安全？
▪ 建商對新政府建言與期待 看房市喊出六個痛點
▪ 北台危老案1,307億元再創紀錄 專家：想做要快
▪ 買房在火車站鐵軌旁 裝隔音窗抗噪嗎？網提醒另1缺點：完全無解
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言