晶華國際酒店落實永續 掌開翅膀讓生命自由飛翔

為支持台灣畜牧產業轉型友善飼養，落實企業社會責任(CSR)及聯合國永續發展目標(SDGs)，從台灣出發，跨足國際連鎖旅館品牌的晶華國際酒店集團，25日與長期推動改善各式動物處境的非營利動物保護組織台灣動物社會研究會、照顧身心障礙者的花蓮黎明教養院共同召開記者會，宣布晶華國際酒店集團的「非籠飼」雞蛋採購政策與期程。

晶華宣布2026年底前，台北晶華全館各餐廳將全面採用「非籠飼雞蛋」，集團旗下各酒店餐廳也將陸續跟進，逐年逐步盡早完成轉換，以負責任的採購，改變成千上億辛苦產蛋母雞的處境，讓人與動物、環境共善共好。

晶華酒店董事總經理吳偉正表示表示:落實環境永續一直是晶華集團的使命，在透過台灣動物社會研究會深入了解傳統「格子籠」飼養蛋雞，對成千上億母雞造成的身心折磨與人畜共通疾病、環境永續威脅後，集團積極召開會議討論政策與期程，並於4月1日起，優先於晶華酒店二樓上庭酒廊及Robin’s牛排屋與鐵板燒三家餐廳，改用通過「動物福利標章」嚴格稽核，由黎明方舟牧場身障員工所飼養生產的「非籠飼雞蛋」。

晶華將從使用「非籠飼雞蛋」的決定開始，逐步落實對於食材供應鏈的永續政策。晶華館內外各餐廳一年的雞蛋用量可達五萬二千公斤，集團的友善採購政策雖然會增加成本，但集團仍願意自行吸收以善盡社會責任、朝著建立綠色永續供應鏈的目標前進。

台灣動物社會研究會副執行長陳玉敏指出:台灣至今仍有七成蛋雞是以殘忍落後的「格子籠」方式飼養，2-4隻母雞終生被關在約莫A4大小的格子籠裡。母雞吃喝拉撒都在籠內，無法展現自然行為與天性，被剝奪渴望安全就巢產蛋、沙浴洗澡、棲息高處、展翅梳理羽翼、探索扒抓的天性。終生的囚禁導致母雞身心不健康，互相攻擊。

為避免活得十分痛苦、身心不健康的母雞生病，造成經濟損失，在飼料中添加各種預防性抗生素已是常態，遑論格子籠蛋雞極易有的呼吸、消化、免疫系統及骨骼等疾病導致的用藥問題！身心不健康的母雞，難以克服劇烈氣候變化與疾病威脅，病弱與疫病的大量撲殺，也讓台灣長期陷入無限蛋荒、食安與人畜共通疫病散佈的風險中！

歐盟從2012年1月1日起，禁止境內農民以格子籠（battery cage）飼養蛋雞，而全球飯店餐飲集團亦紛紛落實友善食材採購。從台灣出發走向國際的晶華酒店集團，制定此「非籠飼雞蛋」採購政策深具意義，對台灣蛋雞產業的友善升級影響重大。

花蓮黎明機構執行長梁桂花表示，感謝晶華酒店上庭酒廊、Robin’s牛排屋與鐵板燒餐廳採用黎明方舟畜牧場所生產的雞蛋，此牧場以放牧方式飼養蛋雞，場內所有專業照護飼養蛋雞的身障員工皆經過專業培訓，保證蛋雞皆獲得悉心照護飼養。很謝謝晶華酒店與台灣動物社會研究會的協助與支持，讓黎明的服務使用者可以朝向擁有自立益人的發展目標前進。

除了三家餐廳率先使用之外，晶華此次推出的應景母親蛋糕「莓開眼笑．開心果草莓慕斯」也是選用「非籠飼雞蛋」製作，這款蛋糕是由點心房柯一帆副主廚操刀，曾經榮獲第23屆Gâteaux盃蛋糕技藝競賽、慕斯蛋糕職業組冠軍，柯副主廚以開心果脆餅為底，依序堆疊法芙娜草莓巧克力杏仁海綿、草莓醬、開心果慕斯，最後以草莓慕斯包裹，展現馥郁莓果香氣及豐富口感，「非籠飼雞蛋」的使用也代表對於辛苦產蛋母雞的感謝與尊重。

晶華酒店董事總經理吳偉正落實環境永續一直是晶華集團的使命，4月1日起，優先於晶華酒店二樓上庭酒廊及Robin’s牛排屋與鐵板燒三家餐廳，改用通過「動物福利標章」嚴格稽核，由黎明方舟牧場身障員工所飼養生產的「非籠飼雞蛋」。記者黃淑惠／攝影

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