曝花蓮地震影響！晶華營運長：月營收波及約2.3%、旅客會改往城市

晶華國際酒店集團營運長吳偉正表示，403花蓮大地震後晶華集團旗下的太魯閣晶英酒店預計最快7月營運，依市場復甦速度有可能到9月，最慢第4季，4-6月對集團整體營收的影響約2.3%；旅客會改往其他台南、宜蘭及台北地區移轉，整體營收還是維持正成長；樂觀看待陸客觀光解封，歡迎國際旅客來台灣。

吳偉正表示，晶華集團用行動來協助救災，直接把太魯閣晶英酒店變為救災前進指揮所，讓飯店不只是飯店，發揮像家一樣的功能，目前太魯閣晶英酒店暫停營業時間6月30日，目前硬體都沒有受損，靜待花蓮道路受地震影響修復，另外，花蓮地區的餘震還有大雨都還在持續當中，所以靜待這些情況改善，最快7月開始營運，最差的情況第4季會動啟迎賓。

原本想要前去花蓮觀光客會往其他的城市去旅遊，目前已經看到旅客往台南、宜蘭及台北；台北晶華住房率已經優於2019年，國際旅客大量回流，日本、美國旅客最多，韓國前來的旅客比往年多，新加坡、香港今年復甦的速度明顯加快。

國內布局也是持續加快腳步，晶華集團積極拓展晶英、晶泉、捷絲旅等品牌新據點，為集團建構新的成長引擎，已進入營運籌備期的北投晶泉丰旅，預計最快2023年8月底開幕迎賓；另外集團還有4處籌備中的據點，包括頭城晶泉丰旅、林口晶英薈旅、林口捷絲旅和墾丁捷絲旅等。

麗晶精品目前有60多個品牌，有許多國際一線精品，完全不受國境開放影響，業績還是會持續成長，主要是國際精品的價差已經愈來愈少，麗晶精品的客源相當穩定，銷售策略採貼近客人需要服務為主軸，提供客戶需要的各種特殊款精品，不是出國採購就能取代的，所以客源不受邊境開放影響。

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