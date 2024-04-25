群益證選股交易新功能論壇亮相 股王交易爭霸賽240萬獎金

選在「群益台灣股王爭霸戰」開跑前夕，群益證（6005）特別於4月24至26日在高雄、台北、台中舉辦「群益股市交易新視界」論壇，並帶來全新的選股工具「超級贏家-量化積木」及交易工具「蛛網交易系統」，論壇中特別邀請到嘉實資訊總經理李政霖、嘉實資訊行銷部經理高偉哲、A+策略網站長查理哥、投資教練馮大維、前屆群益證交易競賽-千萬獲利股神楊雲翔以及群益投顧董事長蔡明彥、總經理范振鴻等堅強陣容，一起分享自動化交易經驗、好用工具及對市場未來發展的看法，希望引領投資人運用群益全方位的數位交易工具，熱烈參與股王爭霸戰贏獎金，並在市場中獲得更大的收益。

群益金鼎證券總經理李文柱表示，群益證將於5月1日至10月31日舉辦群益台灣股王爭霸戰，總獎勵超過240萬。這次競賽廣開大門，報名後參賽者只需在群益證交易，不論任何下單方式，系統將自動計算競賽獲利，以競賽獲利最高者取得當月冠軍及競賽總冠軍，同時為鼓勵程式交易發展，特別依下單方式設立3大特別獎：智慧下單王、蛛網交易王和XQ操作王，更周周公布競賽獲利最高個股，敬邀全台投資人參與。

在這次論壇中，首次亮相群益金鼎證券新推出的選股工具「超級贏家-量化積木」及交易工具「蛛網交易系統」。選股工具「超級贏家-量化積木」內建「策略市集」提供「高手策略」如巴菲特選股、或「籌碼面」如千張大戶人數增加選股、「波段策略」如毛利率創新高且大股東買超個股選股等海量現成選股策略讓投資人挑選，若現成無合適策略，亦可依自身需求，像堆積木一樣自選選股條件，協助投資人入門量化交易，在市場中獲得更大的收益。

群益金鼎證券新推出的交易工具「蛛網交易系統」也於論壇中引起熱烈回響，「蛛網系統」是群益證於3月新推出的智慧單功能，利用系統幫助投資人簡易編織好價格網，觸及設定的價位即買進或賣出，在區間內網住獲利，適合持有庫存且同時想活化資產的人士或追求價值投資的投資人，為市場帶來更便捷、更高效的交易體驗。

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