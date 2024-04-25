火力全開！麗寶全台推案 小檜溪百億案4月公開

看好房市，麗寶集團今年積極推案，地點包含台北、新北、桃園、苗栗、雲林、高雄等地，其中麗寶建設在桃園小檜溪重劃區將推出百億大案「麗寶南法莊園」系列，規劃2-4房，將在4月底公開銷售。

麗寶集團旗下唯一上市公司「名軒開發」近年來鎖定軌道經濟以及地上權案，像是位在淡水百億大案「名軒海樂地」，看好明年淡江大橋即將通車，區內居民可由64號快速道路連接新板特區、桃園機場等地，目前成屋已經落成，全案銷售已超過四成。

名軒開發（1442）董事長吳泓瑩表示，名軒開發今年下半年將公開銷售苗栗後龍維真段案及高雄鳳山區福誠段，分別看好軌道經濟以及地上權熱度，今年初也標下台北市中正區的兩塊地上權案，都是生活機能成熟且交通條件很好的土地，未來不排除規劃住宅推出。

苗栗後龍維真段案近年因台積電、聯發科將在銅鑼科學園區設廠，帶動周邊地區的發展，規劃地下三樓地上15樓，總戶數453戶，總銷預估36億元。

位在高雄鳳山區福誠段的2,700坪地上權住宅案，鄰近五甲商圈及捷運前鎮高中站，規劃地下二樓地上14樓，總戶數近400戶，總銷預估38億元。

麗寶集團旗下其他建設，今年初寶泰開發在三峽北大特區推出的「麗寶萊茵」，由原本的福容大飯店三鶯店變更而來，受惠鄰近明年通車的捷運三鶯線三峽站，因此剛性需求極強，銷售表現亮眼。

位在五股洲子洋，鄰近國道一號、64及65快速道路，未來將有五股泰山輕軌，加上周邊生活機能逐漸完整，因此旗下廣春成建設的「春城家」去年12月底才推出，目前已經完銷，麗寶表示，集團旗下福茂開發還將推出「麗寶微風水漾」以及鵬程建設的芳洲案，兩個案子都是規劃精緻宅，希望能吸引年輕族群的目光。

麗寶集團表示，近年來土地越來越稀少導致價格持續飆升，精華區土地更是一地難求，然而政府釋出標售的地上權土地都在好的地段，基地也很完整，因此麗寶集團積極投入地上權開發。

目前熱銷中的地上權住宅案主要都在台中市，包含微笑歐洲及微笑莊園的別墅型住宅，今年將會再推出多個位在精華地段的地上權案，其中茂群國際在新北三重推出的地上權新成屋「微笑寓所」，找來啦啦隊女神李多慧擔任形象大使，規劃特殊的雙套房主打一邊自住一邊出租，邊住邊賺的新概念，已有不少人上門詢問。

另外鵬程建設今年將會推出位在內湖區石潭的地上權住宅，此案鄰近內湖商圈及優質校區，以小坪數為主，讓年輕人能輕鬆入手台北蛋白區。

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