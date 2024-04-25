日本高塔式住宅風潮 信義房屋：高階人士最愛

日本近年來高塔式住宅大樓蓬勃發展，超過20層樓高的高塔式住宅大樓，不僅是城市中的著名地標，更是日本高階人士追求身份象徵的夢想宅。不論是外觀建設到完善的內部公共設施，高塔式住宅大樓的吸引力早已超越一般居住需求，也成為海外置產的熱門標的。

日本能被稱作「高塔式住宅大樓」，樓高超過20樓、基地面積大、戶數多是基本條件，設計理念多以都市更新為概念，並結合當地環境的特色與需求，增加區域的機能與魅力，如圖書館、便利商店、超市、餐廳、診所等公共設施。今年在東京與大阪開賣的高塔式住宅建案，除陸續創下該區域市場價格新指標外，也出現多人同時提出申購、抽籤倍率高的狀況，可見高塔式住宅大樓在日本受歡迎的程度。

信義房屋日本事業部經理柳政億指出，高塔式住宅大樓主要吸引高階人士，他們追求的不僅是居住舒適，更是地位象徵。這些大樓高聳的建築本體通常會是該區的代表性地標，也具備有完善的公共設施，例如「客房(Guest Room)」的設計，住戶可預約客房提供來訪親友住宿使用，既有面子也有裡子。而因應遠距工作的需求，新建的高塔式住宅大樓亦多規畫會議室及視訊設備，在住宅設計朝多功能化發展。

與台灣同樣位處地震帶的日本，在高塔式住宅大樓的設計上除了追求舒適性，更注重防震設計確保居民的安全。由政府部門制定嚴格的法規規範，結合最新「免震」、「制震」工法，以應對可能發生的地震風險，提高了居住環境的安全性。

根據不動產調查公司東京KANTEI統計，截至2023年底，日本全國供應的高塔式住宅大樓已達到1,515棟，約39萬9,638戶，其中以東京都和大阪府的供應量最為突出。隨著更多高塔式住宅大樓的陸續完工，這股高塔式住宅風潮將會持續影響著日本城市的生活方式。

柳政億補充表示，以信義房屋不動產株式會社服務的客戶為例，在東京23區購買高塔式住宅大樓的價格帶，約在1億至2億日圓之間（約新台幣2,080萬至4,160萬元），大阪市區則約是5,000萬至1億日圓之間（約新台幣1,040萬至2,080萬元），近期若有前往日本置產的計畫，高塔式住宅大樓物件會是值得關注的標的產品。

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