麗寶集團全台搶案！桃園小檜溪百億大案 開價5字頭

麗寶集團25日表示，積極布局全台推案，今年新推案地點包含台北、新北、桃園、苗栗、雲林、高雄等地，今年4月底將推出百億元大案「麗寶南法莊園」，另，旗下唯一上市公司名軒開發也瞄準軌道經濟及地上權案，預期下半年將苗栗與高雄推出兩大案。

麗寶集團表示，今年4月底將推出整合30多年的桃園小檜溪重劃區「麗寶南法莊園」，該案總銷逾百億元，規劃2-4房，開價約在5字頭，另，旗下建設公司包含名軒開發「國王之森」、麗源建設「好風采」、建義建設「青川馥」及福容開發「佳麗堡」都在持續熱銷中。

集團旗下唯一上市公司名軒開發，今年也是亮點滿滿，目前手上成屋有淡水百億大案「名軒海樂地」，看好明年淡江大橋即將通車，區內居民可由64號快速道路連接新板特區、桃園機場等地，全案銷售已超過四成。

名軒開發董事長吳泓瑩表示，看好軌道經濟以及地上權熱度，今年初也標下台北市中正區的兩塊地上權案，都是生活機能成熟且交通條件很好的土地，未來都不排除規劃住宅推出。

至於今年推案方面，吳泓瑩指出，下半年將會公開銷售苗栗後龍維真段案及高雄鳳山區福誠段，苗栗後龍維真段案近年因台積電、聯發科將在銅鑼科學園區設廠，帶動周邊地區的發展，規劃地下3樓、地上15樓，總戶數453戶，總銷預估36億元。

位在高雄鳳山區福誠段的2700坪地上權住宅案，鄰近五甲商圈及捷運前鎮高中站，規劃地下2樓、地上14樓，總戶數近400戶，總銷預估38億元。

麗寶集團旗下其他建設也相當看好各個城市的軌道經濟，像是今年初寶泰開發在三峽北大特區推出的「麗寶萊茵」，是由原本的福容大飯店三鶯店變更而來，由於週邊有優質校區再加上鄰近明年通車的捷運三鶯線三峽站，因此剛性需求極強，開賣就熱銷。

位在五股洲子洋，鄰近國道一號、64及65快速道路，未來還將有五股泰山輕軌，加上周邊生活機能逐漸完整，因此旗下廣春成建設的「春城家」去年12月底才推出，目前已經完銷，今年集團的福茂開發還將在此區推出「麗寶微風水漾」以及鵬程建設的芳洲案，兩個案子都是規劃精緻宅，希望能吸引年輕族群的目光。

麗寶指出，近年來土地越來越稀少導致價格持續飆升，精華區土地更是一地難求，然而政府釋出標售的地上權土地都在好的地段，基地也很完整，因此集團積極投入地上權開發。

目前集團熱銷中的地上權住宅案主要都在台中市，包含微笑歐洲及微笑莊園的別墅型住宅，今年將會再推出多個位在精華地段的地上權案，像是茂群國際在新北三重推出的地上權新成屋「微笑寓所」，另，位在台北市精華區的地上權房屋極為稀少，每每推出就熱銷，今年鵬程建設將會推出位在內湖區石潭的地上權住宅，此案鄰近內湖商圈及優質校區，以小坪數為主，讓年輕人能輕鬆入手台北蛋白區。 名軒開發百億大案「名軒海樂地」外觀實景照。圖／麗寶集團提供 名軒開發董事長吳泓瑩。記者朱曼寧／攝影

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