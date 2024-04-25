電動車普及 室內停車場放寬使用自動灑水滅火設備

為了因應電動車發展的滅火系統，內政部公布「各類場所消防安全設備設置標準」，也就是未來汽車修理廠、室內停車場、機械式停車場等，可以選用自動灑水設備，新規定即日起上路，未來所有的新建案都可以適用、影響甚巨。

內政部表示，這次修法主要考量現今民眾使用電動車日益普及，為使汽車修理廠、室內停車空間及昇降機械式停車場等室內場所，發生火災時，能有效降低火災擴大延燒風險，除原訂得選設水霧、泡沫、乾粉、二氧化碳等滅火設備外，新增得選設自動灑水設備，以因應如發生電動車火災時，第一時間即可偵測自動灑水降溫侷限火勢，更周延守護民眾生命財產安全。

內政部消防署官員表示，燃油車遇到火災類型屬於油類火災，必須要用泡沫方式滅火，因此過去都會要求安裝水霧、泡沫、乾粉、二氧化碳等滅火設備，但電動車的火災類型屬於電器火災，滅火方式就必須要以水為主，因此才會有這樣的調整。

至於目前國內多數車輛仍為燃油車，建商在新建物停車場到底該如何配置才可以兼顧燃油車與電動車的滅火需求？官員指出，這部分仍待討論。

另外，國內電信、IDC資料中心、電腦機房、監控中心蓬勃發展，因應電信、資訊、電氣機房等無法用水滅火場域之滅火需求，這次也修正通過可以設置潔淨藥劑之滅火設備，避免搶救時的水損導致電腦資料無法回覆。同時，消防署也推動惰性氣體、鹵化烴滅火設備法制化，簡化審查程序，推展使用潔淨藥劑，達到滅火效果，以及保護環境目的，這項規定預計在7月1日正式上路。

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