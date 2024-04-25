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搶攻母親節商機！漢來海港攜米其林星級主廚推「巧遇甜點季」

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
漢來海港「巧遇甜點季」重磅登場，攜手米其林星級甜點主廚 打造巧克力甜點盛宴。黃淑惠／攝影
漢來海港「巧遇甜點季」重磅登場，攜手米其林星級甜點主廚 打造巧克力甜點盛宴。黃淑惠／攝影

搶攻母親節商機，漢來美食旗下的人氣餐廳「漢來海港」每年甜點季總是吸引許多甜點愛好者前往嚐鮮，今年甜點季已邁入第10個年頭，這一次特別邀請來自日本的米其林星級主廚－昆布智成來台客座，以巧克力為創作發想，推出「巧遇甜點季」為全台7家海港餐廳打造10款一系列精緻又美味的精緻甜點。

自4月26日起至5月17日，為期三週的時間，讓愛吃甜點的饕客們無需出國；也不用額外加價，就能無限享用升級版的精緻甜點！

日本甜點界新星－昆布智成主廚出生於甜點世家，曾在法國米其林二星餐廳L'Atelier de Joël Robuchon擔任甜點主廚，如今為日本知名和菓子店「昆布屋孫兵衛」第十七代經營者。昆布智成主廚擅長製作生菓子、盤飾甜點、杯裝甜點和如同珠寶般的精品甜點。旅法期間他累積深厚功力、汲取風土民情，將華麗繽紛的法式甜點與平和淡然的日式美學巧妙結合，呈現與眾不同的甜點風味。

像是外觀光澤如藝術品的「永續」，是將白巧克力和抹茶結合，杏桃、檸檬、百香果製成的內餡，清爽又帶有深度的口感。「皇家」則是運用了無麩質茶香海綿蛋糕，搭配阿薩姆巧克力奶餡和佛手柑果凍，以及巧克力奶香香緹和茶香巧克力慕斯，味道層次分明，餘韻回味悠長。另一款「和諧」則是將巧克力慕斯與覆盆子果泥和開心果穆斯林奶油餡結合，交織出和諧又平衡的多層次滋味。就連外觀看似樸實無華的「巧克力旅人蛋糕」，內層也是別具巧思，厚實綿密的巧克力磅蛋糕，帶有淡淡的奶油香氣，加入杏仁與開心果增添風味，整體質地帶點濕潤，香甜而不膩口。

昆布主廚表示這次在甜點的創作上，為展現巧克力的風味層次，每款甜點都花了很多巧思來研發及製作，嘗試賦予巧克力甜點不一樣的生命力，為讓每一口都充滿驚喜，昆布主廚也特別重視食材的組合以及口味層次和適口性，並運用水果的酸度等元素平衡甜度，希望能用甜點打造一場跨國的美味邂逅，讓喜歡甜點的消費者無需遠赴日本，便能細味昆布智成主廚的匠心經典，盡情享受巧克力的迷人風味！

搶攻母親節商機，漢來美食旗下的人氣餐廳「漢來海港」每年甜點季總是吸引許多甜點愛好者前往嚐鮮，推出「巧遇甜點季」為全台7家海港餐廳打造10款一系列精緻又美味的精緻甜點。黃淑惠／攝影
搶攻母親節商機，漢來美食旗下的人氣餐廳「漢來海港」每年甜點季總是吸引許多甜點愛好者前往嚐鮮，推出「巧遇甜點季」為全台7家海港餐廳打造10款一系列精緻又美味的精緻甜點。黃淑惠／攝影
漢來美食旗下的人氣餐廳「漢來海港」特別邀請來自日本的米其林星級主廚(左)昆布智成來台客座，以巧克力為創作發想，推出「巧遇甜點季」為全台7家海港餐廳打造10款一系列精緻又美味的精緻甜點。黃淑惠／攝影
漢來美食旗下的人氣餐廳「漢來海港」特別邀請來自日本的米其林星級主廚(左)昆布智成來台客座，以巧克力為創作發想，推出「巧遇甜點季」為全台7家海港餐廳打造10款一系列精緻又美味的精緻甜點。黃淑惠／攝影

巧克力 日本 甜點

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