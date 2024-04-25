北台危老案1,307億元再創紀錄 專家：想做要快
住展雜誌統計，去年北台灣危老重建案推案量約1,307億元，遠超過2022年，年增幅高達71％，也是新高紀錄。其中台北市為大宗，來到約877億元，占比67％，其次為新北市的282.3億元，占比21％。
住展雜誌發言人陳炳辰表示，地震喚起民眾對於老屋居住安全的危機感，但有意危老整建可得抓緊腳步，危老條例規畫的時程容積獎勵將在明年畫下句點。
陳炳辰表示，危老新案量佔比最大的台北市，因為腹地狹小，要在台北市推案，幾乎都是老屋改建，而危老方案大開都更條例方便之門，還有早鳥容積獎勵，讓持有戶與建商的興致高昂，一拍即合創造量體。
他表示，台北市房價高，只要改建推案，都會有一定量能，去年又不乏蛋黃區與大案加持，如大安區的「鑄慕」、「永陞韶華」，信義區的「大隱青后」，都來到50億元以上，帶動危老推案量。
新北市危老集中板橋區、新店區，各有約69.8億元與62.5億元的量能，其中新店區的「大廣豊仁」貢獻約30億元的推案量，拉抬危老聲量。
陳炳辰指出，雖然新北市多有重劃區素地可供興案，不過舊市區居住機能成熟健全，蛋黃區房價恆溫抗跌，有利房市發展，能引起建商興趣，讓危老進程順利。
他表示，第一季剛過，目前北台灣已有四百多億元的危老推案量規畫推出，後續還有不少量體排隊上場，台北市案量還是最大宗，目前就佔了九成之多，10億元的危老案幾乎台北市全包。
陳炳辰指出，2017年公布實施危老條例後，北台灣危老推案量逐年跳躍成長，2018年只有8億元的危老案量，到2021年突破千億元大關，熱度可見一斑。
2022年因連續升息、原物料上漲，危老小基地面積成本難控，危老推案量下修，2023年雖然不少建商因不確定變數而延後推案，但仍不乏危老地段佳，且戶數不多，持續推出。
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