快訊

台股開盤下挫128點後兩萬點得而復失 台積電跌13元開770元

核電廠延役聲浪再起 藍推案籲賴清德解決缺電危機

直擊焚燒農膜釀空汙 恐產生「世紀之毒」

藥華藥罕病 PV 新藥 BESREMi 申請哥倫比亞上市許可

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

藥華藥（6446）24日公告，該公司新藥 BESREMi（Ropeginterferon alfa-2b）已向哥倫比亞申請上市許可證，適應症為真性紅血球增多症（PV）。

藥華藥表示，PV為骨髓增生性腫瘤（MPN）疾病的一種，雖然紅血球的過度增加最為顯著，但在大多數情況下，白血球和血小板也會升高。PV患者發生心血管併發症的風險很高，如血栓、栓塞等，或惡化為繼發性骨髓纖維化或急性骨髓白血病（AML），影響病患存活與生活品質。根據市場研究推估，拉丁美洲約有10餘萬PV患者，目前臨床治療包括放血、愛治膠囊（Hydroxyurea, HU）、干擾素、JAK2抑制劑等。

藥華藥指出，Ropeginterferon alfa-2b 為該公司自行研發生產之新一代創新長效型干擾素，至今已獲全球近40個國家核准用於成人PV患者，包括歐盟、美國及日本等主要新藥市場。藥華藥已授權 Pint-Pharma GmbH 於拉丁美洲地區之阿根廷、巴西、智利、哥倫比亞、厄瓜多、墨西哥、秘魯進行 Ropeginterferon alfa-2b 之藥證申請與商業化銷售。

哥倫比亞 藥華藥

延伸閱讀

哥倫比亞提案解決委內瑞拉政治僵局 巴西附議

1天要講300次「請幫我」 罕病天使楊玉欣回母校分享人生價值

龐貝氏症新生兒篩檢早治療 2成家長輕忽

以色列若再不停火 哥倫比亞揚言斷交

相關新聞

拜登的HOKA鞋、BP代言愛迪達SAMBA都是來億做的…把製鞋當科技廠、拼出年營收280億

來自台中、早在1990年就前進越南設廠的來億集團，過去5年生產超過3億雙鞋子，包括近期熱門的愛迪達SAMBA、拜登腳上的HOKA，來億已成品牌廠在越南的重要生力軍。

麥當勞、全家都它客戶！賣雞蛋竟賣到上市...大武山靠3招孵金蛋 背後盤算曝

只賣雞蛋，卻能賣到掛牌上市。屏東大武山牧場是特例，更是台灣首例。究竟，大武山如何辦到？其上市背後又有何盤算？

中鋼海外投資結盟日韓大咖 著眼熱鐵磚供應源

中鋼再啟動重大投資計畫，將透過國際商社與日本製鐵、日本JFE集團、南韓浦項鋼鐵等海外策略夥伴大廠，將到阿聯酋、阿曼、澳洲...

中鋼海外投資 上下游業者同步受惠

中鋼邁開大步海外投資熱鐵磚戰略原料，這是2008年與日本JFE合作共同投資台塑越南河靜鋼廠至今16年來，中鋼再次與亞洲友...

信大礦場重啟案環評 退回

環境部昨（24）日舉行環評大會，退回信大水泥第二礦場第三採掘場重啟案，但仍有補考機會。然而農業部林業署多次表態拒絕租地，...

沃旭將深耕離岸風電市場

沃旭能源昨（24）日表示，大彰化東南及西南第一階段離岸風場在過去六年已創造5,230億元經濟價值。而新內閣即將上任，沃旭...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。