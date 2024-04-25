昱厚鼻噴免疫調節蛋白技術平台 價值獲國際醫藥界關注

昱厚（6709）24日受邀參加福邦證券舉辦之投資論壇，總經理徐悠深表示，AD17002用於治療新冠肺炎新藥以優越的臨床2a臨床數據，獲美國生物醫學先進研究與開發局（BARDA）邀請會議，並且贏得與會專家的興趣及關注，目前依專家建議將申請進一步的合作計劃。

此外，昱厚近期將與一全球非營利性衛生組織簽訂保密協定，針對流行性呼吸道傳染病進行後續合作的評估與討論。

AD17002因其獨特治療機制，有潛力應用於多種呼吸道感染疾病的治療與預防，除治療新冠肺炎外，同步應用在呼吸道過敏及嚴重氣喘的治療，各項藥物的臨床試驗推進順利，並且積極強化全球相關專利的布局。

有鑑於AD17002潛在的商化價值高，昱厚已與數家國外公司簽訂保密協議，進行合作計畫評估，以及洽談海內外商業授權機會。

在嚴重氣喘藥物開發方面，一般氣喘患者約有17%屬於嚴重氣喘，此類患者因血液中嗜酸性白血球過多，導致氣道發炎阻塞嚴重，現有的類固醇藥物無法有效控制病情，需接受昂貴的抗體藥物高劑量注射治療，但常因副作用高致使生活品質大受影響，針對此一未被滿足的醫療需求，AD17002以獨特作用機制、鼻噴便利性及價格優勢等，可望填補此醫療缺口。目前全球嗜酸性白血球嚴重氣喘藥物市場約25億美元，預估2032年可達150億美元。

AD17002藉由誘導呼吸道上皮細胞產生第一類干擾素等機制，進行調控包含嗜酸性白血球在內等的免疫發炎因素，從發病處解決發炎問題來改善氣喘，與現有藥物以症狀緩解或免疫抑制完全不同，再加上為鼻噴劑型，病患不須用力吸氣即可自行給藥，使用簡便。此外，鼻噴屬於局部投藥，且使用劑量低，相較針劑、口服等系統性投藥具有更低的副作用。AD17002目前在北醫執行第二型嚴重氣喘的二期臨床試驗，收案順利。

徐悠深表示，氣喘與過敏性鼻炎都是呼吸道發炎疾病，二者互為共病，而AD17002先前已完成治療塵螨過敏性鼻炎的一/二期臨床試驗，結果顯示安全性與耐受性良好，且擁有初步的有效性數據，因此，對於AD17002治療嚴重氣喘的二期臨床效果抱持正向樂觀，預計今年第3季可望有初步數據出爐。

昱厚是全球少數擁有「鼻噴劑型蛋白質」創新技術的業者，透過自主研發的LTh(αK)免疫調節蛋白技術平台，不僅率先開發出本土鼻噴疫苗，更全球首創多項適應症的新藥開發，包括過敏性鼻炎、嚴重氣喘、新冠肺炎等，並且進入不同階段的臨床試驗，展現LTh(αK)平台蘊藏的龐大的醫療與商業價值。

展望未來，徐悠深表示，除繼續推進旗下新藥的臨床試驗外，今年將加大力度進行商業策略布局，近期已與多家國外廠商簽屬保密協定，評估未來合作授權的可能，同時也與數家國內業者啟動早期合作開發，盼積極開創LTh(αK)平台結合鼻噴劑型的多元應用，提供病患新的治療選項。

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