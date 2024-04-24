快訊

飛來橫禍！ 男酒駕撞上路口多輛停等汽機車 釀1死

王品「莆田」台灣大道店煥新 輕奢饗宴搶母親節商機

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
王品旗下米其林一星的新加坡品牌「莆田」台灣大道店，煥新盛大開幕。記者宋健生/攝影
王品旗下米其林一星的新加坡品牌「莆田」台灣大道店，煥新盛大開幕。記者宋健生/攝影

搶攻母親節商機，王品（2727）集團旗下米其林一星的新加坡品牌「莆田」台中台灣大道店，24日煥新盛大開幕。店裝運用深藍色調搭金屬元素，營造高雅輕奢氛圍，並結合年度功夫新菜，每桌餐前還可選擇紳士烏龍茶或龍眼木質紅茶任一款，讓用餐體驗再升級。

品牌歡慶母親節，5月1日起至5月19日，前往全台「莆田」門店與媽媽完成濾鏡遊戲，就有機會大啖1,280元芙蓉蟹黃龍蝦球、千元莆田名菜極上盛饌海陸盆菜。

王品表示，此次改裝目標瞄準重視生活品味、用餐質感，年齡約30至40歲的都會男女，還有滿足商務客、家庭客的聚餐需求。品牌也看好母親節聚餐商機，預估能為全台「莆田」門店挹注3,000萬元營收。

「莆田」台灣大道店耗資千萬改裝，24日以嶄新面貌重新登場，開幕活動也請來留白計劃創辦人，也是品茗職人王奕翔，現場解說泡茶要訣及最佳佐餐搭配，還有主廚上菜秀，滿足視覺、味覺雙重饗宴。

這間門店總坪數約160坪、可容納142人，新店裝改以深藍色為主色調，融入金屬元素配件，呈現靜謐高雅風格。座位規劃也加入圓弧沙發的半開放式空間，能保有用餐隱密性，並為店裝增添氣質新潮感。

歡慶台灣大道店煥新，全台門店率先推出極上盛饌海陸盆菜、鮑魚饞燒東坡肉、鮮貝燴絲瓜等功夫新菜，囊括鮮甜、香辣、醬香等多款味型，每道最低268元起，可以搭配多人套餐享用。每桌餐前還可先試聞紳士烏龍茶、龍眼木質紅茶，透過聞香挑選喜歡的茶飲沖泡，創造視覺、嗅覺及味覺多層次感官體驗。

王品還加碼推限店好禮， 4月29日至5月31日期間到「莆田」台灣大道店用餐，憑Google評論拍照打卡，可獲得200元菜色任選加菜金，大吃美味。

莆田名菜-極上盛饌海陸盆菜。記者宋健生/攝影
莆田名菜-極上盛饌海陸盆菜。記者宋健生/攝影
莆田年度功夫新菜-鮑魚饞燒東坡肉。記者宋健生/攝影
莆田年度功夫新菜-鮑魚饞燒東坡肉。記者宋健生/攝影

台灣大 王品

延伸閱讀

SOGO母親節檔期端獨家利器 「有這張卡」回饋賺最多

林志玲籲從生活減碳 母親節要陪媽媽

周曉涵工作不忘挑母親節禮物 瞄準這款「搭配神器」便利又時髦

母親節送飾品優惠多 玫瑰、珍珠、愛心經典不敗首選

相關新聞

台中柳川扶輪社「水環境推廣服務計畫」成果豐富

為推廣水資源文化，台中柳川扶輪社主動向柳川水文化暨環境教育館申請認養，負責柳川的水導覽活動，這項「水環境推廣服務計畫」已...

有量科技嫁入EA集團成台泰混血 造電芯工廠築商用車生態護城河

有量科技2016年被泰國再生能源業EA集團收購71.2%股權，使這家台灣電池芯廠一舉變成跨國企業，旗下第一座1GWh超級電芯廠2021年在泰國啟用，由於建立完整的上下游生態系及明確出海口，有量的電池模組正廣泛用在泰國市區奔馳的電動巴士與電動渡輪中。

直擊鴻海頭份神祕實驗室，簡宜彬：拚當電芯頭部企業

隱身在苗栗頭份鄉間，一座不起眼的包裝工業區內，鴻海的神祕電池芯實驗中心大門完全沒有招牌，卻有超過20位碩博士忙裡忙外，是台灣電池芯人才密度最高的據點之一，讓鴻海從無到有建置第一條試產線，為高雄和發廠第3季量產準備。

王瑞瑜下達一年內全產全銷令，台塑新智能要把「苦生意」變甜

「我們評估過從彰濱工廠做的電芯，跟國際對手價差很小。」台塑新智能總經理劉慧啟接受專訪時指出，團隊正跟時間賽跑，拚7月1日量產、2025年獲利並全產全銷，2026年啟動二期，固態電池技術目標2027年成熟，這家傳統石化業龍頭正以使命必達的決心跨入新能源產業。

電芯業也搶AI人才！薛人禎：能元科技用1%策略迎10年成長

「我跟一些年輕人聊，問他們如果能一起來定義未來電動超跑的價值，會有興趣嗎？」台泥企業團旗下能元科技Molicel鎖定服務全球1%頂尖品牌客戶，走一條全新道路，總經理薛人禎表示，高科技製造讓電池芯業量變跟質變，此時加入意味有參與改變世界、迎接下一個10年高成長機會。

新北城鄉局專題報告：多元都更累計核准達942件

新北市政府24日召開市政會議，城鄉局專題報告指出，目前多元都更累計核准達942件，是歷年的5.28倍，7處整開區留設社福...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。