遠東HAPPY GO Pay放送優惠
迎接百貨年度大檔期母親節，串聯遠東集團全通路的行動支付工具HAPPY GO Pay推出多重點數優惠方案，祭出期間限定最高八倍贈回饋，並與遠東百貨及遠傳friDay購物推出「點點成金 紅利回饋」200點換100元紅利券活動，以及與遠企購物中心推出「點點變現金」300點換200元紅利券優惠，數量有限兌完為止。
HAPPY GO Pay首度攜手關係企業百貨、量販通路，加碼推出限時限量滿額送現金抵用券活動，除點數回饋，還能享有千元抵用券。
為助攻母親節檔期，HAPPY GO Pay祭出多重回饋活動。
即日起至6月30日使用HAPPY GO Pay綁定指定遠東銀行（2845）、玉山銀行、星展銀行、滙豐銀行、凱基銀行信用卡，於指定通路消費即可享有五倍活動；再加碼推出「期間限定八倍贈」活動，5月1日至5月12日，於全台遠東百貨、遠東SOGO百貨、遠東巨城購物中心、TheMall遠企購物中心、c!ty'super、friDay購物、SOGOplus 線上購物，單筆消費金額滿2,000元回饋160點、滿5,000元回饋400點。
此外，於愛買、遠傳電信（4904）直營門市、香格里拉台北遠東國際大飯店、香格里拉台南遠東國際大飯店、Mega50，單筆消費金額滿1,000元回饋80點；使用分期消費滿10,000元回饋100點，其中遠東銀行、滙豐銀行、星展銀行再加碼祭出分期加碼優惠。首次綁訂19大指定銀行的HAPPY GO Pay新戶卡友，首刷滿100元送200點。
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