沃旭將深耕離岸風電市場
沃旭能源昨（24）日表示，大彰化東南及西南第一階段離岸風場在過去六年已創造5,230億元經濟價值。而新內閣即將上任，沃旭表示，期待新政府持續支持、並協助離岸風電產業。
沃旭大彰化東南及西南離岸風場4月初完工併聯，今天將舉行完工併聯典禮。沃旭昨天指出，這座900MW（百萬瓦）離岸風場在過去六年已創造5,230億元經濟價值。
大彰化東南及西南離岸風場是在2018年4月通過遴選，獲配900MW台電電網容量，亦即由台電躉購，該專案已於今年4月完工併聯。此為亞太地區最大案場。
此外，沃旭能源也在2018年6月透過競標取得第二座大規模離岸風場：920MW大彰化西南第二階段及西北離岸風場併網容量，並在2020年7月與台積電（2330）簽訂企業購售電契約，預計2025年底完成風場建置；沃旭也已參與離岸風電區塊開發3-2期競標作業。
沃旭能源亞太區總裁古沛明表示，台灣是沃旭在亞太長期發展的目標市場，920MW大彰化西南第二階段及西北離岸風場開發部分項目進度超前，明年就會展開海上建置；此外，經濟部在新一輪競標中調整策略，沃旭認為具有商業可行性因而參與投標，沃旭將會以實績證明完工承諾。
沃旭台灣董事長汪欣潔表示，離岸風電成功發展的先決條件是有政策支持、社會支持，以及產業持續投入與努力，儘管大環境會出現逆風，但台灣2050淨零轉型目標明確，沃旭會持續與經濟部對話，並與在地供應商密切合作，且沃旭團隊對於台灣海象及地質環境已累積經驗，讓沃旭有信心完成專案計畫。
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