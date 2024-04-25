信大礦場重啟案環評 退回

環境部昨（24）日舉行環評大會，退回信大水泥第二礦場第三採掘場重啟案，但仍有補考機會。然而農業部林業署多次表態拒絕租地，信大（1109）水泥礦場若要重啟，仍有許多困難待克服。

信大水泥案採礦區面積為31.34公頃，實際開採面積約25.75公頃，可採礦量5,777萬噸、年採礦量180萬噸。1998年公告環說書，2003年在審查台泥、信大水泥聯合開採案環評時，基於環境影響總量考量，要求信大水泥承諾第二礦場第三採掘場暫停開發20年。

為重啟開發，信大水泥展開籌備復工前置作業，依環評法提出環境現況差異分析（簡稱環現差）及對策研討報告送審，先前專案小組審查時，決議將案件退回經濟部，昨天於環評大會討論。

在環評大會上，信大水泥表示，確認開發區內無台灣水青岡植株，但為保育，預計縮減開採範圍6.4公頃以上，採礦量縮減960萬噸以上。

由於開發區位在水源涵養保安林範圍內，將依照現有聯合開採礦場保安林租用方式來審查，確保不會影響水源涵養。

信大水泥也將比照最新的礦業法要求，委託地質技師辦理安全評估報告，向地質公會提出審查。

目前也積極拜訪部落溝通，近期將提出申請召開部落會議，落實原住民諮商同意等。

然而農業部林業署代表昨天重申，認為開發會對保安林水源涵養功能產生衝擊，接下來將依照相關法規，並比照鄰近其他礦場採較嚴謹規範，不同意租用土地。最後，環評大會決議全案退回經濟部。

經濟部地質調查及礦業管理中心主任徐銘宏表示，在程序上會盡可能協助業者進行相關補正事項，在通過審核後，就會協助轉到環境部重新進行環現差程序。

由於環評大會建議地質及礦業中心後續審查時應審酌是否同意開發、並請信大水泥評估是否撤案。徐銘宏強調，仍會看業者資料補件情況而定。

【記者謝柏宏／台北報導】信大水泥申請開採第二礦場第三採掘場傳出可能二度被打回票，公司昨（24）日表示，尚未到相關訊息，但在3月6日已收到環境部專案小組第一次退件，曾承諾要儘力改善以達到環評委員的標準，期待仍能依照程序獲得重新開採的機會。

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